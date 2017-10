Katalonija bo neodvisnost razglasila v 'nekaj dneh'. Španski kralj: Katalonski voditelji delujejo zunaj vladavine prava

Katalonija bo neodvisnost od Španije razglasila v nekaj dneh, je za BBC dejal vodja avtonomne regije Carles Puigdemont. V prvem intervjuju po nedeljskem referendumu je dejal, da bo njegova vlada to razglasila ''konec tega tedna ali v začetku naslednjega''.

Na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi španska vlada prevzela nadzor nad katalonsko vlado, pa je odgovoril, da bi bila to ''napaka, ki bi spremenila vse''. Pojasnil je, da stika z vlado v Madridu trenutno ni. Z izjavo Evropske komisije, da gre za dogodke, ki so izključno notranje narave, pa se ne strinja.

Katalonija bo v prihodnjih dneh razglasila neodvisnost. (Foto: AP)

Kralj kritičen do Kataloncev

Pogovor je potekal tik preden je španski kralj Filipe VI. nagovoril narod. Kralj se je, pričakovano, postavil na stran Madrida.

V prvem odzivu na dogajanje je kralj dejal, da katalonski voditelji delujejo "povsem zunaj vladavine prava in demokracije". Kot je dodal, je potrebno obraniti ustavni red Španije.

"Skušali so zlomiti enotnost Španije. Takšno neodgovorno ravnanje bi lahko ogrozilo gospodarsko in socialno stabilnost Katalonije in celotne Španije," je posvaril kralj v kratkem, a zelo ostrem televizijskem nagovoru narodu.

Po referendumu, na katerem se je več kot 90 odstotkov udeležencev izreklo za neodvisnost Katalonije, se je Španija po besedah kralja znašla v "skrajno težki" situaciji, država pa mora ukrepati, da zagotovi ohranitev ustavnega reda.

Kot je dodal, je končni cilj katalonskih voditeljev po izvedbi referenduma, ki so ga sicer španske oblasti prepovedale, "nezakonita razglasitev neodvisnosti".

Kralj Filipe VI (Foto: AP)

Glede na to "je odgovornost na zakonitih državnih oblasti, da zagotovijo ustavni red, normalno delovanje institucij ter spoštovanje vladavine prava in avtonomije Katalonije," je opozoril kralj Felipe.

O dogajanju tudi evropski parlament

Evropski parlament bo na plenarnem zasedanju v Strasbourgu popoldne razpravljal o razmerah v Kataloniji, potem ko je nedeljski referendum o samostojnosti pokrajine zasenčilo posredovanje španskih varnostnih sil.

Poziv k razpravi o katalonskem referendumu, na katerem je 90 odstotkov udeležencev glasovanja podprlo samostojnost te španske pokrajine, so podprle vse največje politične skupine v Evropskem parlamentu - konservativci, socialisti in liberalci. Zeleni so bili ostrejši in so predlagali, da bi razpravljali o "policijskem nasilju nad mirnimi državljani Katalonije".

Več evropskih poslancev je kritičnih do ravnanja španskih oblasti z ljudmi, ki so želeli oddati svoj glas. Med tistimi, ki so že javno obsodili nasilje španske vlade ter španske policije, je tudi večina evroposlancev iz Slovenije.

Evropski poslanci bodo v današnji razpravi dobili priložnost, da glasneje izrazijo svoje mnenje o dogajanju v Kataloniji kot druge evropske institucije, katerih odziv je bil medel. Stališča Evropske komisije bo v razpravi predstavil prvi podpredsednik Frans Timmermans. EU sicer vztraja, da gre za špansko notranjo zadevo, Madrid in Barcelono pa poziva k pogovorom ter svari pred nasiljem.