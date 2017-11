Katalonija. Kakšna bo zgodovina, ki nastaja?

Pravica naroda do samoodločbe in pravica države do integritete sta v mednarodnem pravu dve temeljni pravici. Odgovore na vprašanja, katera od njiju prevlada in kako, bo novinarka Katja Horvat iskala s pomočjo poznavalcev nocoj v rubriki 24UR Fokus. S pomočjo primerjav, analiz strokovnjakov in poznavalcev, pa Kataloncev in Špancev, boste izvedeli kontekst zgodbe. Kje je v tem kontekstu zgodovinski trenutek, kje so človekove pravice, kje je pravo in kje politična realnost? In kje je v tem kontekstu Evropska unija?



Demokracija pade vsakič, ko so teptane človekove pravice, vsakič, ko država vrši represijo nad državljani. In z nasiljem nad Katalonci na volilni dan ni padla le španska. S svojim molkom in nezmožnostjo vsebinskega odziva je padla tudi Evropska unija. Ne prvič.



Katalonci niso tako enotni kot so bili ob osamosvajanju prebivalci Slovenije. Res je, drugačen je tudi zgodovinski trenutek, in če kdo, Slovenija ve, da nikoli ne gre le za pravno, ampak tudi politično vprašanje, politično realnost. Pot Kataloncev in legitimnost boja za neodvisnost bo odvisna od njihovih prihodnjih dejanj, ampak morda še bolj kot od tega tudi od dejanj Španije. Lakmusov papir so in bodo vedno človekove pravice.



Nocoj v 24UR Fokus ne zamudite zgodbe o Kataloniji.

(Foto: POP TV)