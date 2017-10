Katalonija v primežu splošne stavke: 'Španija je kot mož, ki pravi, da te na smrt ljubi - potem pa te pretepe, da ga ne zapustiš'

(Foto: AP)

Katalonci s splošno stavko danes protestirajo proti "kršenju pravic in svoboščin". Tako so se katalonski sindikati odločili, potem ko se je nedeljski referendum o neodvisnosti spremenil v nasilno obračunavanje med tistimi, ki so želeli oddati svoj glas in policijo, ki je po naročilu španske vlade skušala glasovanje preprečiti.

Na volišča se je vseeno odpravilo dobra dva milijona od okoli pet milijonov katalonskih volilnih upravičencev. Tisti, ki so na volišča prišli, so odločno podprli neodvisnost, več sto jih je volišča zaradi nasilja zapustilo ranjenih.

Danes so v Kataloniji zaprte šole, zdravstvene ustanove - z izjemo nujne pomoči, obstal je javni promet. Stavka celo slavni barcelonski nogometni klub, zaprti so muzeji in javne univerze.

Medtem ko ljudje stavkajo, pa ima španska politika precejšnje težave z iskanjem poti iz nastale situacije. Nasilje je okrepilo katalonske težnje po samostojnosti in sovraštvo do oblasti v Madridu. Gradnja mostu med Barcelono in Madridom je zato izredno naporna, pozornost pa zato usmerjena v evropske ustanove, da bi te kot mediatorji pomagale pri urejanju razrušenega odnosa, zaznamovanega z desetletja dolgim bojem Kataloncev za večjo avtonomijo, in Špancev, da "kokoši, ki nosi zlata jajca", ne spustijo (preveč) z vajeti. A v Bruslju se večinoma nagibajo k poziciji, da nasilje sicer ni sprejemljivo, da pa gre za špansko notranje politično vprašanje, ki ga bo treba rešiti v Španiji. Evropska komisija je tudi ponovila stališče, da je referendum nezakonit.

Katalonski premier Carles Puigdemont medtem pravi, da želi nov dogovor z Madridom, tam španski premier Mariano Rajoy temu ni naklonjen, iz vladnih vrst se vrstijo celo pozivi k aktivaciji člena ustave, ki Kataloniji odvzame avtonomnost.

Puigdemont sicer upravičeno nabira podporo tudi na račun nasilnega obračunavanja oblasti v volivci, po drugi strani pa ima težave. Čeprav je 90 odstotkov volivcev glasovalo za neodvisnost, jih je na volišča prišlo le 42 odstotkov. Kar naj bi bil tudi razlog, da tudi Puigdemont kalkulira o svojih naslednjih korakih.

Čustva so medtem v Španiji še naprej zelo razgreta. "Španija je kot mož, ki pravi, da te tako ljubi, da ne more živeti brez tebe, potem pa te pretepe, da ga ne zapustiš," je za BBC dejal eden od zagovornikov odcepitve.

Vseeno večina Kataloncev Španije pravzaprav ne želi zapustiti. Želijo pa, da imajo pravico do samoodločbe, da se jih sliši in da lahko upravljajo s svojimi financami. Predvsem zato, ker želijo nehati plačevati za dolgove Madrida in za preživetje revnih španskih regih. Da je bilo solidarnosti dovolj, so ugotovili predvsem med globalno finančno krizo, ki je Španijo spravila na tla, tudi bogata Katalonija pa danes beleži kat 35-odstotno brezposelnost med mladimi.

A bolj kot sami ljudje, imajo težave z reševanjem odnosa med Barcelono in Madridom politiki. Rajoy je imel pred nedeljo vse karte v svojih rokah - ustava pravi, da je referendum nezakonit, za več avtonomije bi bilo treba spremeniti ustavo. V nedeljo je, s tem, ko je nad volivce naščuval policiste, svoj politični kapital v veliki meri izgubil.

Na drugi strani Puigdemontu mnogi očitajo populizem, nabiranje glasov na račun jeze in strahov populistov.

Čeprav se oba moža pravzaprav ne strinjata o ničemer, med njim obstaja ena velika in pomembna podobnost. Oba še največ političnih točk nabirata, če še naprej stojita trdno vsak na svoji poziciji. Težava je le, da se v tem primeru prepad med Katalonijo in Španijo vztrajno poglablja do točke, s katere povratka ni več. Bolj kot separatizem, je tako težava ne le v Španiji, ampak kar po Evropi - populizem.