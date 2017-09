'Odnehajte, preden se zgodi kaj hudega'

(Foto: AP)

Za Španci je še ena precej napeta noč, zaradi priprav na sporni referendum o neodvisnosti Katalonije, ki naj bi se zgodil 1. oktobra, pa so doslej aretirali že 14 ljudi. Policija nadaljuje tudi z zaseganjem volilnega materiala. Potem ko so v torek zasegli 45.000 kuvert z obvestili Kataloncem, da so bili izbrani za osebje na voliščih, je policija včeraj zasegla še okoli devet milijonov - volilnih lističev, ki naj bi jih uporabili na glasovanju 1. oktobra.

Medtem je, kot piše španski El Mundo, notranje ministrstvo pripravilo obsežen načrt, s pomočjo katerega bi vzdrževali red, če bi do nezakonitega referenduma, ki ga želijo Katalonci, res prišlo. Medij se je dokopal do podatkov, po katerih bi na območje poslali okoli 3000-glave varnostne sile. Pristojne naj bi skrbelo, da katalonski policisti ne bodo ukrepali kot bi si želela vlada v Madridu.

Španski premier Mariano Rajoy je včeraj Katalonce ponovno opozoril, naj nehajo s pripravami na sporni referendum in požugal, da "je vlada pripravljena uporabiti vsa sredstva", da zatre separatiste.

"Projekt odcepitve nima nobene prihodnost," je dejal v času, ko se na ulicah redno zbira po več tisoč Kataloncev, ki želijo stran od Španije. Pozval jih je tudi, "naj odnehajo, preden se zgodi kaj hudega".

Separatistične stranke v Kataloniji so na regionalnih volitvah septembra 2015 osvojile 47,6 odstotka glasov, s čimer so si v parlamentu zagotovile tesno večino 72 od skupno 135 sedežev. V začetku meseca so sprejele zakon o organizaciji referenduma, ki ga je špansko ustavno sodišče kmalu razveljavilo.

Ankete sicer kažejo, da je približno 7,5 milijona prebivalcev Katalonije razdeljenih glede neodvisnosti. Anketa, ki jo je julija naročila regionalna vlada, je pokazala, da neodvisnost podpira 41,1 odstotka Kataloncev, nasprotuje pa ji 49,4 odstotka.

Več kot 70 odstotkov jih sicer želi referendum, na katerem bodo odločali o tem vprašanju. Napoved referendumskega izida je glede na glasove tistih, ki so v anketi izrazili namero, kako bodo glasovali, nekaj več kot 62-odstotna podpora neodvisnosti, še izhaja iz julija objavljene ankete inštituta Centre d'Estudis d'Opinio.