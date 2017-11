Puigdemont se je predal belgijski policiji. Ga bo Belgija izročila Španiji?

Puigdemont se je predal policiji. Ga bodo belgijske oblasti izročile Španiji? (Foto: AP)

Nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont Puigdemont se je dopoldne skupaj z ministri Antonijem Cominom, Claro Ponsati, Lluisom Puigom in Meritxell Serret na eni od policijskih postaj v Bruslju predal belgijskim oblastem, ki so jim odvzele prostost.

Popoldne jih bo zaslišal preiskovalni sodnik, ki mora do ponedeljka zjutraj odločiti, ali bo zanje odredil pripor ali jih bodo izpustili, je sporočilo belgijsko tožilstvo.

Špansko tožilstvo je proti odstavljenemu katalonskemu predsedniku, članom njegove vlade in nekaj članom parlamenta vložilo obtožnice, v katerih jim med drugim očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev. Za očitana dejanja jim grozi do 30 let zapora. Osem ministrov je v priporu, štirje pa so skupaj s Puigdemontom odšli v Bruselj, zaradi česar je špansko sodišče izdalo evropski nalog za njihovo prijetje in predajo.

Puigdemont je ob prihodu v Belgijo zatrdil, da se v Španijo ne bo vrnil, dokler mu ne zagotovijo pravičnega sojenja.

Katalonskim strankam, ki podpirajo neodvisnost, se obeta zmaga na volitvah

Katalonske stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost regije, bi glede na danes objavljeni anketi na decembrskih predčasnih regionalnih volitvah osvojile največ glasov, bi pa lahko ostale brez absolutne večine. Slavila bi koalicijska stranka ERC, medtem ko bi bila stranka predsednika Carlesa Puigdemonta četrta.

Katalonija je tudi tema današnjega Fokusa.

Madrid je razpisal predčasne regionalne volitve za 21. december. (Foto: AP)

Stranke ERC odstavljenega podpredsednika Katalonije Oriola Junquerasa, Puigdemontova PDeCAT in skrajno leva CUP bi glede na anketo, objavljeno v katalonskem časniku La Vanguardia, na volitvah 21. decembra osvojile 46 odstotkov glasov oziroma med 66 in 69 sedežev v regionalnem parlamentu. Na volitvah leta 2015 so osvojile 47,8 odstotka glasov, v razpuščenem parlamentu pa so zasedale 72 sedežev. Za absolutno večino v 135-članskem parlamentu je potrebnih 68 poslanskih mandatov.

Konservativna Ljudska stranka španskega premierja Mariana Rajoya, Socialistična stranka Katalonije in sredinska stranka Ciudadanos bi skupaj osvojile 44 odstotkov glasov, kar je pet odstotnih točk več kot na zadnjih volitvah leta 2015.

Preostalih deset odstotkov bi prejela stranka Catalunya en Comu, ki nasprotuje neodvisnosti, a podpira zakonit referendum o tem vprašanju, je pokazala anketa La Vanguardie.

Glede na anketo konservativnega časnika La Razon pa bi stranke, ki se zavzemajo za neodvisnost, osvojile zgolj 65 poslanskih mandatov.

Rajoyjeva vlada je razpustila katalonski parlament in za december razpisala predčasne regionalne volitve, potem ko je katalonski parlament konec oktobra sprejel resolucijo o neodvisnosti.

Zaradi resolucije je katalonskim oblastem začasno odvzeta avtonomijo.

Puigdemont je v soboto pozval stranke, ki si prizadevajo za neodvisnost Katalonije, naj na regionalnih volitvah 21. decembra nastopijo enotno. Že v petek pa je dejal, da je pripravljen kandidirati na volitvah.

Njegova stranka PDeCAT je danes sporočila, da ga želi stranka za nosilca svoje liste na volitvah. Kot je povedala tiskovna predstavnica stranke Marta Pascal na srečanju stranke, želijo pred volitvami oblikovati "veliko združeno listo".