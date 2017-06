Katar ne bo izvedel povračilnih ukrepov. Fifa sporoča, da svetovno prvenstvo v Katarju ni ogroženo

Katar ne bo uvedel nobenih ukrepov za državljane držav, ki so z njim prekinile diplomatske vezi. (Foto: AP)

Savdska Arabija in njene zaveznice so v ponedeljek prekinile diplomatske vezi s Katarjem, ki ga obtožujejo podporo ekstremizma. Prekinile so zračne, kopenske in morske povezave z državo ter izgnale državljane Katarja. Katar se ni odločil za enake povračilne ukrepe.

Kot so v Dohi zapisali v izjavi za javnost, ne bodo sprejeli "nobenih ukrepov proti prebivalcem Katarja z državljanstvom držav, ki so prekinile diplomatske vezi ali zmanjšale diplomatska predstavništva v Katarju".

V Katarju sicer živi okoli 11.000 ljudi iz Savdske Arabije, Združenih arabskih emiratov in Bahrajna. Monarhi teh treh držav so sicer po odločitvi za izgon Katarcev sicer obljubili pomoč mešanim družinam. Tako bodo za svoje državljane, poročene s Katarci, vzpostavili telefonske linije za svetovanje.

Iran pošilja hrano v Katar

Iz Irana pa so danes v Katar poslali več letal s hrano. "Doslej smo v Katar poslali pet letal s pokvarljivo hrano, kot sta sadje in zelenjava. Na vsakem letalu je okrog 90 ton tovora, še enega bomo poslali danes," je povedal tiskovni predstavnik letalske družbe Iran Air Šahrok Noušabadi. Kot je dodal, bodo nadaljevali z dostavljanjem hrane, dokler jo bo Katar potreboval.

Na poti iz Irana v Katar so pripravljene tudi tri ladje s 350 tonami hrane, je poročala iranska tiskovna agencija Tasnim, ki se sklicuje na lokalnega uradnika. Iran je obenem odprl svoj zračni prostor za več kot 100 katarskih letov na dan.

Fifa: Svetovno nogometno prvenstvo v Katarju ni ogroženo

Kljub tem napetostim med zalivskimi državami pa po besedah predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina svetovno nogometno prvenstvo leta 2022 v Katarju ni ogroženo. "Regija se sooča z diplomatsko krizo, a prepričan sem, da bo stanje kmalu normalno. SP je leta 2022. Ni ogroženo. Nerad špekuliram in tudi tokrat ne bom," je dejal.

Kljub temu mora Fifa po njegovih besedah ostati pozorna na razvoj dogodkov. "Smo v rednih stikih z najvišjimi predstavniki oblasti v Katarju in z organizacijskim odborom," je dodal prvi mož Fife.