Katar sredi diplomatske krize poziva k odkritemu dialogu, številni potniki obtičali na letališču

Ker so države prekinile prometne povezave s Katarjem, je tudi letalska družba Qatar Airways odpovedala lete v Združene Arabske Emirate, Bahrajn, Egipt in Savdsko Arabijo. Letalski prevoznik leti v Zalivske države tudi iz Zagreba, Dunaja in Budimpešte. Na letališču v Dohi je zaradi odpovedanih letov precej zmede.



Iz letalske družbe so sporočili navodila za vse, ki imajo kupljene letalske karte za lete do katere izmed držav, ki so prekinile diplomatske odnose s Katarjem. Vsem bodo ponudili več možnosti, med drugim tudi povračilo denarja za neizkoriščene letalske karte ali izbiro druge destinacije iz njihove ponudbe brez doplačila.