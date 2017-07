Zadnji sedeži naj bi bili najvarnejši. (Foto: Thinkstock)

Ali na letalu najraje sedite ob oknu ali raje ob prehodu? Ali pa morda raje hočete malo več prostora za noge? Morda pa ste pri izbiri sedežev enostavno prepuščeni letalski družbi. Morda je ravno sedež ključen za preživetje, če letalo strmoglavi.

To seveda ni ena izmed stvari, o kateri (radi) razmišljamo, preden se podamo na potovanje z letalom, a pri portalu Statista so iz podatkov o nesrečah izračunali, kateri sedeži na letalu so najvarnejši.

Vzeli so podatke ameriškega nacionalnega sveta za transportno varnost 20 nesreč , v katerih so zabeležili tako smrtne žrtve kot preživele. Ugotovili so, da so največje - 69-odstotne - možnosti za preživetje imeli tisti, ki so sedeli zadaj v repu letala.

Najbolj na udaru so potniki v prvem razredu, saj so imeli 49 odstotne možnosti preživetja strmoglavljenja, povsem enake možnosti (56-odstotne) pa so pri sedečih v sredini letala, ne glede na to, ali sedijo pred ali za krilom.