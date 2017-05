Kava pripravljena z občutkom in pravim mlekom

Kako na slovenskih cestah pripravljajo kavo?

Ponudba kave na slovenskih obcestnih postojankah je kar široka, a večina ponudnikov ponuja uporabnikom kavo iz samopostrežnega avtomata oziroma podobnih naprav. Pri tem sta pogosto vprašljivi svežina in primernost sestavin, pri čemer se kupci velikokrat raje odločajo za kavo, ki je dejansko sveže pripravljena.

Pri večjih ponudnikih je nekoliko drugače le na izbranih bencinskih servisih OMV s ponudbo VIVA, kjer kavo vseh vrst gostom vedno postreže za to izurjeno osebje.

Kavo Viva Cafe vam postrežejo z občutkom na 36 OMV VIVA bencinskih servisih

Pripravljena z občutkom. In pravim mlekom.

Kava VIVA Cafe je pripravljena s pravim mlekom, in ne iz pripravkov, kar v veliki meri vpliva tudi na svežino. Ni boljšega kot kava, pripravljena izpod rok izučenih in izkušenih barist – kavnih mojstrov, ki poznajo vse trike, s katerimi naredijo vaš najljubši kavni napitek nekaj posebnega. Ravno to nudijo na bencinskih servisih OMV VIVA, kjer vam kavo pripravijo zaposleni, ki veljajo za izučene bariste.

Kava VIVA Cafe na bencinskih servisih OMV je pražena v italijanski pražarni kave blizu jezera Como in je posebej pripravljena za znamko VIVA Cafe. Posebno kombinacijo vrhunskih zrn, svežine in pravega mleka pa ceni vedno več pivcev opojnega napitka.

Kava Viva Cafe, postrežena z občutkom in s pravim mlekom.

Kako se pripravi dobra kava?

Priprava dobrega kavnega napitka ni nikoli prepuščena naključju. Od pravilnega skladiščenja in sprotnega mletja kave za zagotavljanje maksimalne svežine do uravnavanja optimalne ekstrakcije za aromatično popoln kavni izdelek. Izučeni bariste na bencinskih servisih OMV VIVA so izurjeni za pripravo kavne perfekcije, tako v tehničnem kot izkustvenem smislu. Dodana vrednost kavnim napitkom je tudi pravo mleko, s katerim bariste pripravijo okusno in bogato mlečno kremo, ki je povsem brez dodanih aditivov in sladil ter z bogatim znanjem pravilne termične obdelave mleka.

Zrna izključno iz pravične trgovine

Kava VIVA Cafe je v celoti pripravljena iz kavnih zrn, ki so vključena v sistem pravične trgovine »faitrade«. To je vedno bolj razširjen način ekonomije in predvsem ščiti pridelovalce kave v revnih državah, ki so pogosto žrtve ekonomskega izsiljevanja. Kava je zaradi posebnosti držav, ki jo pridelujejo, še posebej občutljiv produkt, zato je vredno razmisliti, na kak način se je pred nami znašel topel napitek, ki predrami naše čute.

Kam naslednjič na kavo na poti?

Kavo VIVA Cafe si lahko privoščite na 36 bencinskih servisih OMV s ponudbo VIVA po celotni Sloveniji, v večjih mestih tudi na lokacijah, dostopnih brez avtomobila.

Sveže pečena kavna zrna

Naročnik oglasa je OMV.