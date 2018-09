Kavanaugh se otepa obtožb o spolnih napadih, pojavila se je še tretja žrtev

Do spornih dogodkov je prihajalo na zabavah v zvezni državi Maryland v času, ko je bila srednješolka. Do skupinskega posilstva na zabavi, na kateri je bil tudi Kavanaugh, pa naj bi prišlo nekje leta 1982, je povedala.

Tudi sicer naj bi se udeleževala istih zabav kot Kavanaugh. Na teh zabavah naj bi Kavanaug močno pil in nato nadlegoval dekleta, kar naj bi vključevalo tudi otipavanje in grabljenje brez njihove privolitve.

Izjave Swetnickove je danes objavil njen odvetnik Michael Avenatti. Ta je tudi odvetnik porno igralke Stormy Daniels, ki trdi, da je imela spolno razmerje s sedanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, in to v času, ko je njegova soproga Melania rodila sina Barona.

Kavanaugh že zanikal obtožbe

"Ne vem, kdo to je in to se ni nikoli zgodilo," je dejal v izjavi, ki jo je objavila Bela hiša. Po njegovi oceni so obtožbe absurdne. Medtem so demokrati v ameriškem senatu že pozvali k preložitvi glasovanja o Kavanaughu. "Močno verjamem, da bi moral sodnik Kavanaugh odstopiti od kandidature. Če ne bo, pa naj vsaj preložijo zaslišanje in glasovanje, medtem ko FBI preiskuje vse te obtožbe," je dejal senator Chuck Schumer.

Še drugi dve obtožbi

Kavanaugh se sicer otepa že dveh podobnih obtožb o spolnih napadih, ki pa jih sam odločno zanika. V četrtek bo v senatnem odboru za pravosodje, ki odloča o Kavanaughovi nominaciji za vrhovnega sodnika, pričala tudi Christine Blasey Ford, ki ga je prva obtožila, do jo je leta 1982 skušal posiliti.

Pred dnevi se je pojavila tudi Deborah Ramirez, ki Kavanaughu očita, da jo je spolno nadlegoval v 80. letih, ko sta bila oba študenta na univerzi Yale.

Kavanaugh vse tovrstne navedbe zanika, pri tem pa ga podpira tudi Trump, ki meni, da gre za politične obtožbe.