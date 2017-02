Kdo je umoril Kim Džong Nama? Aretirali še 4. osumljenca, 46-letnika iz Severne Koreje

Kim Džong Nam in severnokorejski voditelj Kim Džong Un (Foto: AP)

Malezijska policija je v petek v povezavi z umorom Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, aretirala Severnokorejca. Gre za četrto aretacijo v povezavi z umorom, ki se je zgodil v ponedeljek.

Novi osumljenec je 46-letni severnokorejski državljan Ri Jong Chol, je danes sporočila policija.

Kim Džong Nam je umrl, potem ko so mu na letališču v Kuala Lumpurju po obrazu poškropili neznano tekočino. Po navedbah Seula sta napad izvedli agentki iz Pjongjanga. V preiskavi so doslej že aretirali žensko z vietnamskih potnim listom, Malezijca in Indonezijko, ki naj bi v dogodku sodelovala, ker je mislila, da gre za televizijsko potegavščino.

Rezultati obdukcije še niso znani

Kimovo truplo je še vedno v Kuala Lumpurju. V sredo so izvedli obdukcijo, katere rezultati pa uradno še niso znani. Severna Koreja je sicer zahtevala, da jim truplo predajo, na zavrnitev malezijskih oblasti pa so se odzvali z besedami, da sodelujejo z njihovimi sovražniki. Prav tako napovedujejo, da ne bodo sprejeli rezultatov obdukcije.

"Malezijske oblasti so izvedle obdukcijo brez našega dovoljenja in prisotnosti. Kategorično bomo zavrnili rezultate enostranske preiskave," je novinarjem pred mrtvašnico pozno v petek dejal severnokorejski veleposlanik Kang Chol.