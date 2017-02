Kim Džong Nam prejel takšno dozo, da je umrl v manj kot 20 minutah od zastrupitve

Kim Džong Nam (levo) in Kim Džong Un, severnokorejski voditelj (desno) (Foto: AP)

Malezijski zdravstveni minister Subramaniam Sathasivam je dejal, da je bila doza strupa, ki ga je prejel Kim Džong Nam, tako velika, da je umrl v 15 do 20 minutah od zastrupitve. Doza je bila tako velika, "da je prizadela njegovo srce, pljuča, celoten organizem", kar potrjuje tudi dejstvo, da so se simptomi zastrupitve pokazali zelo hitro. Kim je v ambulanti na letališču omedlel, na poti v bolnišnico pa umrl. Zdravniki so od vsega začetka sumili, da je bil zastrupljen z zelo strupeno snovjo, saj se mu je stanje izredno hitro poslabšalo.

Strup je povzročil zelo hudo ohromelost, mišice pa so bile ves čas stimulirane oziroma skrčene. To je vplivalo na delovanje srca in pljuč, zaradi česar Kim ni mogel dihati.

"Dovolj je, da naše telo absorbira že 10 miligramov strupa VX, da je doza smrtna. Predvidevam, da je prejel večjo dozo," je dejal Sathasivam.

Polbrat severnokorejskega voditelja Kima Džonga Una je umrl po tem, ko mu je ženska namazala obraz s strupeno snovjo.

Ena od osumljenk naj bi kazala simptome zastrupitve

Po navedbah policije je ena od osumljenk v priporu zbolela, pri čemer je tudi bruhala. Namestnik indonezijskega veleposlanika v Maleziji Andreano Erwin je medtem dejal, da je Aisyah Siti fizično zdrava, vietnamski uradniki pa so sporočili, da je Huongova "v stabilnem zdravstvenem stanju".

V petek je malezijska policija sporočila, da je šlo za živčni strup VX, ki je klasificiran kot orožje za množično uničenje. Strokovnjaki pravijo, da so živčni strup VX, s katerim so ubili Džong Nama, zagotovo proizvedli v sofisticiranem vojaškem laboratoriju. Strup je prepovedan z mednarodnim sporazumom, toda Severna Koreja tega ni nikoli podpisala.

Letališču v Kuala Lumpurju po smrti Kima zelena luč za obratovanje

Terminal letališča v Kuala Lumpurju, kjer je bil s smrtonosnim bojnim živčnim plinom ubit polbrat severnokorejskega voditelja Kim Džong Nam, je medtem danes prejel polno zeleno luč za nadaljnje obratovanje. Oblasti so namreč natančno pregledale celoten terminal, a niso našle nikakršnih sledi nevarne snovi.

Bojni živčni plin VX je tako smrtonosen, da se uvršča med orožje za množično uničenje. Po napadu na letališču so zato malezijske oblasti zaprle dele terminala – kraj napada, stranišče, kjer sta si osumljenki umili roke, ter pot do letališke zdravniške ambulante – in iskale morebitne ostanke nevarne snovi, a jih niso našle. Območje so zato razglasile za varno.

Kim Džong Nam je umrl 13. februarja po napadu na letališču v Kuala Lumpurju, kjer je čakal na let za Macao. Glede na posnetke nadzornih kamer sta se 45-letniku od zadaj približali ženski in mu na obraz nanesli snov. Kamlu zatem je Kim poiskal pomoč pri letališkem osebju, ki ga je napotilo na oddelek za medicinsko pomoč. Še preden je od tam prispel v bolnišnico, je doživel napad in umrl.

Po toksikološki preiskavi so v petek odkrili, da je bil Kim žrtev zelo strupenega bojnega plina VX.

Za napad dobila 85 evrov?

Osumljena 25-letna Indonezijka Aisyah Siti naj bi sicer v soboto preiskovalcem povedala, da so ji za napad na Kima plačali 400 ringitov (85 evrov), pri čemer je mislila, da je v njenih rokah nenevarna tekočina, kot je olje za nego dojenčkov. Druga pridržana ženska, 28-letna Vietnamka Doan Thi Huong, je medtem dejala, da je mislila, da sodeluje v televizijski potegavščini.

Kim Džong Nam je nekoč veljal za najverjetnejšega severnokorejskega voditelja, a se je znašel v nemilosti očeta Kim Džong Ila, ko je leta 2001 s ponarejenim potnim listom neuspešno poskušal vstopiti na Japonsko in obiskati Disneyland. Odtlej je živel v izgnanstvu, večinoma v Macau, vodenje Severne Koreje je po smrti očeta leta 2011 prevzel Kim Džong Un.

Severnokorejski državni mediji so se v četrtek, deset dni po smrti Kim Jong Nama, prvič oglasili in za smrt polbrata Kim Džong Una obtožili Malezijo. Južnokorejski mediji pa so že dalj časa poročali o napetostih med njim in Kim Jong Unom ter namigovali, da se želi severnokorejski diktator znebiti svojega polbrata. Ta je sicer vseskozi zatrjeval, da ne želi prevzeti oblasti v državi.