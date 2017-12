Severna Koreja opozarja ZDA in svojo južno sosedo: Provocirate in tvegate jedrsko vojno

Severna Koreja je svojo južno sosedo in ZDA posvarila pred največjim vojaškim sodelovanjem, ki ga pripravljata. "Skupen vojaški manever ZDA in Južne Koreje pomeni direktno provokacijo in tveganje za nuklearno vojno, ki lahko izbruhne v vsakem trenutku," so danes zapisali pri državnem časopisu Rodong, ki ga povzemajo tuji mediji.

Besede letijo na skupne vojaške vaje pod imenom Vigilant Ace, ki jih bosta omenjeni državi začeli izvajati jutri in bodo trajale pet dni. Na njih bo sodelovalo na tisoče vojakov in 230 vojaških letal, vključno s šestimi lovci tipa F-22 raptor, poroča Sky News.

Severnkorejski voditelj Kim Džong Un je obiskal tovarno gum za prevoz balističnih raket. (Foto: AP)

Kim Džong Un na obisku tovarne gum

Do resnih opozoril prihaja le nekaj dni po tem, ko je Severna Koreja po dvomesečnem premoru v japonske vode izstrelila balistično raketo Hwasong-15 ICBM, ki je letela višje od katere koli druge rakete, ki jih je testirala v preteklosti.

Ob tem je severnokorejski voditelj Kim Džong Un po poročanju državne televizije obiskal tovarno, ki proizvaja gume za ogromna tovorna vozila, s katerimi prevažajo rakete. Tamkajšnjim delavcem se je zahvalil za to, da so "brez dodatne uvožene opreme" izdelali pnevmatike za ogromno vozilo, s katerim so omenjeno raketo prepeljali.

Pozval je k nadaljnjim prizadevanjem za povečanje razvoja domače proizvodnje, po kateri potrebe "dnevno naraščajo", in uspešnem vzdrževanju njihovih obrambnih tehnik.

Pozval je k nadaljnjim prizadevanjem za povečanje razvoja domače proizvodnje. (Foto: AP)

'Velik dogodek v novembru'

Severnokorejska državna televizija KCNA je poročala, da je izstrelek dosegel višino 4.475 kilometrov, 950 kilometrov pa je raketa prepotovala v 53 minutah. Izstrelili so jo v zelo strmem kotu, pristala pa je okoli 250 kilometrov od severne japonske obale.

Un, ki je izstrelitev označil za "velik dogodek v novembru," je sporočil, da so zdaj sposobni doseči kateri koli cilj v ZDA. Teoretično bi lahko takšna raketa dosegla tudi vzhodno obalo ZDA, kjer leži prestolnica Washington.