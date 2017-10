VIDEO: Kim Džong Un v spremstvu soproge in sestre obiskal tovarno s kozmetiko

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v spremstvu soproge Ri Sol Ju in sestre Kim Jo Jong, ki se redko pojavita v javnosti, obiskal tovarno s kozmetičnimi izdelki v Pjongjangu.

Državni mediji so fotografije, na katerih ni datuma, objavili v nedeljo, kmalu zatem, ko je Kim svoji sestri dodelil napredovanje in na tak način okrepil njeno politično vlogo.

Medtem ko je Kimova soproga, oblečena v črno obleko z belimi cvetlicami, vidna na več fotografijah, Kimove sestre na njih ni videti. Je pa severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA poročala, da je bila na dogodku prisotna skupaj z več visokimi uradniki.

Severna Koreja je razvila lastno kozmetično industrijo s pri državljanih domnevno priljubljenimi visoko kakovostnimi znamkami, kot sta Bomhyanggi in Unhasu. (Foto: APTN Video)

Zakaj tovarna s kozmetiko?

Tuje luksuzno blago, vključno s kozmetiko, je v Severni Koreji redko, saj so številne države v preteklih letih kot rezultat različnih sankcij prenehale z uvozom. Posledično je Severna Koreja razvila lastno kozmetično industrijo s pri državljanih domnevno priljubljenimi visoko kakovostnimi znamkami, kot sta Bomhyanggi in Unhasu.

Glede na to, da javnost Kim Džong Una običajno vidi le na posnetkih in fotografijah z vojaških akcij in parad, njegov obisk tovarne kozmetičnih izdelkov služi pomembnemu propagandnemu namenu dokazovanja legitimnosti Kimove vloge elitam in srednjemu razredu.

Ta obisk dokazuje, da Severna Koreja lahko poskrbi za svoje ljudi in jim zagotovi blaginjo, primerljivo s Pekingom in Seulom, je za BBC pojasnil severnokorejski analitik Ankit Panda. "Tudi, če vemo, da to ni res, je pomembno, da režim ljudem pokaže, da jim lahko zagotavlja materialne užitke."

Med svojim obiskom v tovarni je Kim pohvalil podjetje za proizvodnjo kozmetike na "svetovni ravni" in za nadgradnjo svojih prostorov na raven, "ki so lahko svetu v ponos", je še poročala agencija KCNA.

Kimova soproga Ri Sol Ju se redko pojavi v javnosti. (Foto: APTN Video)

Zakaj je s seboj pripeljal soprogo in sestro?

O Kimovem zasebnem življenju je malo znanega, javnost vidi le tisto, kar v ta namen umetno ustvari on sam, pa tudi njegovi družinski člani se redko pojavijo v javnosti.

Dejstvo, da sta ga v tovarni spremljali soproga in sestra, je po besedah Pande zelo pomembno. "Na tak način poudarja primarnost družine, da so njegove krvne vezi pomembne, da bodo njegovi otroci uspeli," je dejal. Glede na njeno nedavno napredovanje na politični lestvici, prisotnost Kimove sestre daje vedeti tudi, da režim hoče, da se svet zaveda njene pomembne nove pozicije.

Čas Kimovega obiska sicer sovpada z naraščajočimi napetostmi na Korejskem polotoku zaradi vrste severnokorejskih raketnih in jedrskih testov ter stopnjevanja retorike med Kimom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.