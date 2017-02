Severna Koreja: Malezijska preiskava o smrti našega državljana je del zarote Seula

Severna Koreja trdi, da je Malezija odgovorna za smrt Kim Jong Nama in tako skuša politizirati vrnitev njegovega trupla. V svojem poročilu severnokorejska televizija KCNA sicer ne omenja imena žrtve, pač pa ga označi kot njihovega državljana, ki je potoval z diplomatskim potnim listom in je umrl zaradi "srčnega zastoja".

To naj bi bilo sicer prvo poročanje severnokorejske televizije o smrti polbrata severnokorejskega voditelja. V poročilu so zavrnili navedbe o zastrupitvi, Malezijo pa označili kot del zarote, ki jo proti Severni Koreji kuje njihova južna soseda. Malezijsko preiskavo njihovega državljana so označili za polno "lukenj in protislovij".

Malezijske oblasti ne nameravajo vrniti trupla Severni Koreji, dokler ta ne pošlje vzorca DNK, s katerimi bi potrdili identiteto žrtve. (Foto: AP)

Malezija ne želi izročiti trupla, dokler ne dobijo DNK vzorca, s katerim bi lahko potrdili identiteto žrtve. Severna Koreja je zahtevo označila za "absurdno", zadrževanje trupla pa za kršitev človekovih pravic.

Kim Jong Nam je umrl po tem, ko ga je ženska zastrupila na letališču v Kuala Lumpurju. Malezijske oblasti njegovo truplo hranijo v mrtvašnici, ki je močno zastražena, saj naj bi vanjo v preteklih dneh večkrat skušali vdreti.

Na seznamu osumljencev deset ljudi

Malezijske oblasti v povezavi s smrtjo polbrata severnokorejskega voditelja iščejo več osumljencev, med drugim višjega uradnika severnokorejskega veleposlaništva v Kuala Lumpurju Hyon Kwang Songa ter zaposlenega v državni letalski družbi Air Koryo Kim Uk Ila. Enega državljana Severne Koreje so pridržali, še štirje osumljenci pa naj bi že zapustili Malezijo. Šef malezijske policije Khalid Abu Bakar je Interpol zaprosil za pomoč pri iskanju štirih osumljencev – Ri Dži Hjona, Hong Song Haca, O Džong Gila in Ri Džae Nama.

Facebook stran glavne osumljenke Doan Thi Huong. (Foto: AP)

Malezijska policija je sicer v sredo potrdila, da je Kim umrl, potem ko sta se mu približali ženski, ena pa mu je z rokami na obraz nanesla strup, medtem ko je čakal na let za Macau. Še vedno ni znano, kakšen strup je uporabila.

Ženski – gre za državljanko Vietnama Doan Thi Huong in Indonezijko Siti Aisyah – sta v pridržanju. Napad je bil po besedah policije načrtovan, ženski pa dobro izurjeni. Med osumljenci so tudi fant Indonezijke Muhammad Farid Džalaluddin ter še dva državljana Severne Koreje Ri Džu U in Ri Džong Čol.