Kimova balistična raketa eksplodirala in razpadla v bližini potniškega letala

V rudniku so potrebovali nove rudarje. Na razgovor sta se prijavila tudi Janez in Jože. Prvi ja vstopil v direktorjevo pisarno Janez.

''Povej ti meni Janez, ali si že kdaj delal v rudniku?''

''Seveda sem, gospod direktor.''

''Kakšen kop, površinski ali globinski?''

''Globinski.''

''Kako globoko?''

''Pa deset do petnajst metrov.''

''Janez, pojdi ven iz pisarne, ti rudnika tudi od daleč še nisi videl!''

Janez gre ven iz pisarne in na vratih prišepne Jožetu, ki je bil naslednji na vrsti: ''Reci, da si kopal zelo globoko.''

Jože vstopi k direktorju.

''Povej ti meni Jože, ali si že kdaj delal v rudniku?''

''Seveda sem, gospod direktor.''

''Kakšen kop, površinski ali globinski?''

''Globinski.''

''Kako globoko?''

''Pa, nekaj kilometrov.''

''Zelo dobro Jože, samo povej mi še, kako pa ste se tako globoko znašli kaj z lučjo?''

''Oh, gospod direktor, ni bilo problema zaradi luči, sem vedno delal v dnevni izmeni.''