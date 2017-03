Kip neustrašnega dekleta za več žensk na vodstvenih položajih – Ona naredi razliko

Več žensk na vodstvenih položajih, sporoča kip dekleta, ki zre proti biku z Wall Streeta v New Yorku. (Foto: AP)

Več ženskega znanja na vodilnih položajih, je sporočilo, ki ga je s postavitvijo kipa neustrašnega dekleta ob mednarodnem dnevu žena nasproti bika z Wall Stretta želelo posredovati podjetje, ki je kip postavilo.

Dekle z visoko dvignjeno glavo zre oziroma tako rekoč izziva ogromno skulpturo bika z Wall Streeta v spodnjem Manhattnu v New Yorku. Investicijsko podjetje State Street Global Advisor je ob mednarodnem prazniku žensk želelo izpostaviti prizadevanja, da bi v upravnih odborih podjetij sedelo več žensk, poročajo ameriški mediji. Na dnu kipa piše: "Moč ženskega znanja v vodstvu. Ona naredi razliko."

State Street Global Advisors s postavitvijo kipa, ki strmi navzdol proti Wall Streetu, namreč opozarja na pomanjkanje žensk v upravah ameriških družb. Kot je pojasnila Lori Heinel, namestnica vodje naložb na State Street, analize kažejo, da v upravah podjetij povprečno sedi osem moških in ena ženska, in to kljub temu, da raziskave kažejo, da mešana vodstva dajejo boljše rezultate.

Kip dekleta je podjetje postavilo z dovoljenjem mesta New York za en teden, trenutno pa z mestnimi oblastmi potekajo pogajanja, da bi lahko ostal dlje. Glede na veliko zanimanje in navdušenje nad kipom, bi se to prav lahko zgodilo. Kip dekleta, katerega avtorica je kiparka Kristen Visbal iz Delawara, model zanj pa je bila devetletna deklica južnoameriških korenin, stoji nasproti bakrenemu biku, ki so ga leta 1989 v Bowling Green Parku postavili brez dovoljenja in sredi noči. Simbolizira preživetje Američanov po zlomu borze leta 1987. Odločna mlada ženska je neustrašna in pripravljena za spremembe, zato naj bi bila primeren partner ogromnemu biku.