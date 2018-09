Kit beluga iz Severnega ledenega morja zataval v Temzo

Če kit, ki sicer živi v vodah okrog Arktike, zaide v nevarnost, so na posredovanje pripravljene reševalne ekipe, piše BBC. Ladje na reki so obvestili, naj se mu izogibajo, ljudi pa prosili, naj ne zahajajo v vodo, da bi ga opazovali.

Kiti vrste beluga sicer lahko zrastejo v dolžino do šest metrov in se običajnono nahajajo v mrzlih vodah okrog Grenlandije, Spitsbergov in v Barentsovem morju.

Vzdevek "morski kanarčki" so jim nadeli zaradi njihovega cvilečega in vreščečega oglašanja.

Lucy Babey, znanstvena vodja v organizaciji Orca , dobrodelni organizaciji za ohranjanje morja, je dejala: "To je do zdaj najbolj južna točka, na kateri smo zasledili belugo v Veliki Britaniji."

"Upamo, da bo, če mu bomo dali dovolj prostora in ga imeli na očeh, našel svojo pot iz Temze v okolje, ki je bolj primerno zanj. Vsekakor nočemo, da bi ga ljudje reševali," je še povedala.

Kite vrste beluga so v Veliki Britaniji nazadnje opazili na obalah grofije Northumberland in Severne Irske, a videnja so bila "zelo redka", trdijo na organizaciji British Divers Marine Life Rescue.

Zaradi oglašanja jim pravijo tudi 'morski kanarčki'

Beluge, znane tudi kot beli kiti, so eni najbolj prepoznavnih in priljudnih kitov. Odrasli merijo med 4 in 6 metrov v dolžino in imajo izrazito zaobljeno čelo.