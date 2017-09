Kitajska bo omejila izvoz in uvoz iz Severne Koreje

Bodo sankcije ustavile jedrski program? (Foto: AP)

Kitajska je sporočila, da bo po uvedbi novih sankcij proti Severni Koreji v to državo omejila izvoz nafte in da bo ustavila kupovanje tekstilnih izdelkov. Kitajska je glavna trgovinska partnerica Severne Koreje. Prepoved izvoza tekstila bo Pjongjang močno udarila, navaja BBC in dodaja, da je ravno nafta iz Kitajske glavni vir te dobrine za Severno Korejo.

Nove sankcije so Združeni narodi uvedli po zadnjih jedrskih testiranjih. S tem želijo omejiti dotok sredstev in virov za nadaljevanje jedrskega programa.

Kitajska je sporočila, da bodo omejitve glede rafiniranih naftnih derivatov začele veljati s 1. oktobrom, na utekočinjen zemeljski plin pa je omejitev že začela veljati. Omejeno količino bo z dovoljenjem ZN še vedno izvažala v Severno Korejo.

BBC navaja, da pravzaprav ni jasno, kakšna je blagovna menjava med državama in tako se ne ve, za kakšno zmanjšanje gre. Okoli 600 milijonov evrov pa bo oškodovan severnokorejski proračun zaradi zmanjšanja izvoza tekstilnih izdelkov, so še navedli.

Kitajska in Rusija sta sprva oporekali predlogu ZN, da bi povsem prepovedali izvoz nafte v Severno Korejo, nato sta državi popustili ob novem, nekoliko milejšem predlogu. Surova nafta je izvzeta iz prepovedi.

Severna Koreja še zdaleč ni samozadostna na energetskem področju. AFP navaja, da so cene naftnih derivatov v zadnjih dveh mesecih zrasle za okoli 20 odstotkov, rast naj bi se nadaljevala.

Kaj bo prinesel govor severnokorejskega zunanjega ministra?

Svet sicer zaskrbljeno zre v dogajanje in zaostrovanje retorike med severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Prav zato je še kako pomemben govor severnokorejskega zunanjega ministra na zasedanju Generalne skupščine ZN, ki je predviden za danes.

Kim Džong Un je Trumpa označil za ''mentalno motenega'', Trump mu ni ostal dolžen in ga je oklical za ''norca''. No, huje je, ko začneta groziti s popolnim uničenjem ene in/ ali druge države. Tiho ni mogel ostati ruski zunanji minister Sergej Lavrov, ki je o sporu dejal, da sta kot ''otroka v vrtcu, ki se začneta prepirati in nihče ju ne more ustaviti''. Lavrov je pozval k umiritvi razgretih strasti.