Kitajska največja kršiteljica spletne svobode

Ameriška organizacija Freedom House, ki jo je leta 1941 ustanovila prva dama ZDA Eleanor Roosevelt, v objavljenem poročilu ugotavlja, da vse več vlad sledi Rusiji in Kitajski pri manipuliranju z družbenimi mediji ter zatiranju kritičinih vsebin na spletu. Tovrstno prakso, vključno s plačanimi komentatorji in troli, je ugotovila pri 30 vladah od 65 v študijo vključenih držav.

Taktike manipulacije in širjenja lažnih informacij

Z uporabo plačanih komentatorjev in spletnih robotov sta začeli Kitajska in Rusija, a je pojav sedaj postal globalen, ugotavlja predsednik organizacije Freedom House Michael Abramowitz. "Učinki teh tehnik, ki se hitro širijo na demokracijo in državljanski aktivizem, bi bili lahko uničujoči," opozarja.

Z uporabo plačanih komentatorjev in spletnih robotov sta začeli Kitajska in Rusija. (Foto: AP)

Taktike manipulacije in širjenja lažnih informacij so denimo v zadnjem letu igrale pomembno vlogo med volitvami v najmanj 18 državah, vključno z ZDA, ugotavlja poročilo.

Vodja raziskav svobode na spletu Sanja Kelly pojasnjuje, da je tovrstno manipulacijo pogosto težko prepoznati, proti njej pa se je tudi težje boriti kot proti ostalim oblikam cenzure.

Splošen upad svobode na spletu v več državah

Letošnje leto je že sedmo zapored s splošnim upadom svobode na spletu, opozarja Freedom House.

Letošnje leto je že sedmo zapored s splošnim upadom svobode na spletu. (Foto: AP)

Kitajska je glede na ugotovitve tretjič največja kršiteljica spletne svobode zaradi okrepljene cenzure na spletu, novega zakona proti spletni anonimnosti in zapiranja oporečnikov, ki uporabljajo splet.

Med državami, ki manipulirajo z informacijami, so tudi Filipini. Tamkajšnja vlada je med drugim zaposlila tipkovniško armado ljudi, ki omejuje in nadzoruje uporabnike spleta. Turška vlada pa naj bi s približno 6000 ljudmi na družbenih medijih delovala proti vladnim kritikom.

Rusija naj bi poleg širjenja napačnih informacij z namenom vplivanja na volitve v ZDA in Evropi tudi okrepila notranji nadzor. Blogerji, ki dnevno pritegnejo več kot 3000 bralcev, morajo prijaviti svoje osebne podatke pri vladi in slediti zakonu, ki ureja množične medije.

Svoboda na spletu naj bi se v preteklem letu poslabšala tudi v ZDA. Čeprav je spletno okolje še vedno raznoliko, imajo izrazito strankarske vsebine močan učinek.

Na dnu lestvice so Severna Koreja, Turkmenistan, Uzbekistan, Krim, Kuba, Belorusija, Iran in Sirija.

Omejitev spletne svobode kot ukrep proti manipulaciji

Svoboda na spletu naj bi se v preteklem letu poslabšala tudi v ZDA. (Foto: AP)

Poročilo ugotavlja tudi, da so vlade v najmanj 14 državah omejile spletno svobodo, da bi s tem ukrepale proti manipulaciji z vsebinami. Ukrajina je blokirala strani s sedežem v Rusiji, vključno s priljubljenim družbenim omrežjem in iskalnikom, da bi zatrla prorusko propagando.

V boju proti spletnim manipulacijam iz tujine je pomembno, da države ne gredo predaleč, je opozorila Kellyjeva. Meni, da je rešitev v osveščanju državljanov, da sami prepoznajo lažne novice in komentarje.

Kako je v Sloveniji?

Slovenije ni v tokratnem poročilu, je pa organizacija Freedom House že aprila, ob dnevu medijske svobode, izdala poročilo, v katerem je našo državo po medijski svobodi uvrstila na 33. mesto. Organizacija je v poročilu zajela 199 držav in ozemelj sveta.