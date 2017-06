Kitajska zaradi hude bolezni iz zapora izpustila Nobelovega nagrajenca za mir

Xiaoba je kitajska oblast obsodila na 11-letno zaporno kazen, kar je izzvalo številne proteste. (Foto: Reuters)

Zaprti kitajski Nobelov nagrajenec za mir Liu Xiaobo ima raka na jetrih v poznem stadiju. Zaradi resnosti njegovega zdravstvenega stanja je bil izpuščen in premeščen v bolnišnico. Kitajsko zunanje ministrstvo njegove začasne izpustitve ni komentiralo.

61-letni Nobelov nagrajenec je bil začasno izpuščen iz zapora in premeščen v bolnišnico v mestu Shenyang v provinci Liaoning, kjer ga zdravijo. Premestitev priča o resnosti njegovega zdravstvenega stanja.

Liu je leta 2009 sooblikoval peticijo, v kateri so pozivali k demokratičnim reformam na Kitajskem. Zaradi rušenja državne ureditve je bil obsojen na 11-letno zaporno kazen. Leto kasneje je prejel Nobelovo nagrado za mir, kar je Kitajska označila kot poseg v njene notranje zadeve.

Mednarodna skupnost se že več let zavzema za njegovo izpustitev.

Nobelov odbor je danes sporočil, da jih je razveselila novica o izpustitvi, da pa "močno obžalujejo, da je bila potrebna hujša bolezen, preden so bile kitajske oblasti pripravljene, da ga izpustijo iz zapora".

"Kitajske oblasti nosijo odgovornost, če Liu Xiaoboju zaradi tega, ker je bil v zaporu, niso odobrili potrebnega zdravljenja," je še pisalo v izjavi. Ponovno pa so pozvali k njegovi brezpogojni izpustitvi in da mu morajo nuditi najboljše možno zdravljenje na Kitajskem ali v tujini.

Raziskovalec nevladne organizacije Amnesty International, zadolžen za Kitajsko, Patrick Poon od kitajskih oblasti zahteva, da Liuju omogočijo ustrezno zdravstveno oskrbo in stik s svojci ter izpustitev vseh političnih zapornikov, vključno z Liujem.

Kitajsko spoštovanje človekovih pravic je glede na zadnje letno poročilo Amnesty International vprašljivo, saj oblasti izvršujejo pritisk na zagovornike človekovih pravic, med katerimi so tako novinarji, odvetniki kot tudi aktivisti in založniki. Posamezniki so tako podvrženi nadzoru, nadlegovanju, ustrahovanju, aretacijam in priprtju.