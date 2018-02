Kitajci za objestneža, ki je oskrunil njihovega glinenega vojščaka, zahtevajo strogo kazen

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Filadelfijski policisti so prejšnji teden aretirali Michaela Rohano, objestnež je namreč v ameriškem inštitutu ukradel palec enega od dragocenih glinenih vojščakov, ki jih je Kitajska posodila za razstavo ZDA. Kitajske oblasti, ki so zaradi oskrunitve njihove kulturne zapuščine razjarjene, zahtevajo, da Združene države krivca za storjeno hudodelstvo ostro kaznujejo, poroča CNN.

Zločin pa je sprožil tudi debato na družbenih omrežjih, kjer se uporabniki sprašujejo, kako je sploh mogoče, da je lahko kdorkoli prišel v bližino vojakov, ki bi morali biti zaščiteni s steklom. V preteklih 40 letih so vojaki namreč že 260-krat gostovali po svetu, a so se v izvorno provinco vedno vrnili nepoškodovani.

Vojščaki iz terakote veljajo tudi za osmo čudo starega sveta. (Foto: AP)

Palec je izginil decembra, ko se je Michael Rohana udeležil zabave "grdih puloverjev", ki jo je gostil muzej. Med dogodkom se je s prijateljem pretihotapil v zaprt del razstave, kjer so bili razstavljeni vojščaki, in tam, po tem ko je njegov prijatelj prizorišče zapustil, posnel selfi, nato pa odlomil palec enega od vojščakov. Njegovo početje je posnela varnostna kamera, Rohana pa je odlomljeni del spravil v žep in ga odnesel domov.

Muzejski delavec je šele 8. januarja opazil, da vojaku manjka del roke, takrat je oddelek FBI, ki je specializiran za umetniške tatvine, začel preiskavo, ta pa jih je vodila vse do Rohana v Delaware.

Eden izmed znancev, ki so se z njim vračali domov, je oblastem povedal, da se je Rohana na avtobusu hvalil, da se je pretihotapil na razstavo in sunil prst enega od vojakov. Agent FBI Jacob Archer pa je nato izprašal tudi Rohana, ali ima kaj, kar bi mu rad predal. In takrat mu je izročil izginuli prst, ki ga je hranil v predalu pisalne mize.

"Pozivamo Združene države, da ostro kaznujejo krivca, ki je to storil," je dejal direktor kitajskega centra za kulturne izmenjave iz province Šanši, ki je nad dejanjem ogorčen. Vojak je del zapuščine iz leta 209 pr. n. št., ko je Kitajski vladala dinastija Čin. Vojščake iz terakote v človeški velikosti so takrat izdelali lokalni rokodelci, da bi varovali grobnico prvega kitajskega cesarja Čin Ši Huangdija, ki se je zelo bal smrti. Prvega vojaka je v provinci Šanši leta 1974 odkril kitajski kmet, ko je kopal jamo za studenec, nato pa so izkopali celo podzemno vojsko.

Početje Američana je posnela varnostna kamera. (Foto: AP)

Rohana je obtožen tatvine in skrivanja predmeta kulturne dediščine iz muzeja in tihotapljenja ukradene dobrine čez mejo. Po položeni varščini pa so ga 13. februarja izpustili na prostost.

Vrednost antičnega vojaka iz terakote je ocenjena na približno štiri milijone evrov in velja za "neprecenljiv del kitajske kulturne dediščine", je zapisano v opisu razstave filadelfijskega inštituta Franklin, kjer je bila umetnina razstavljena in kjer se je zgodil vandalizem. Center za kulturne izmenjave iz province Šanši pa naj bi v ZDA zdaj poslal dva strokovnjaka, ki bosta vojaku manjkajoči palec znova pričvrstila.