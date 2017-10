Kitajski predsednik ničesar ne prepušča naključju, oblast je trdno v njegovih rokah

Na Kitajskem so danes po koncu kongresa vladajoče komunistične partije potrdili novo generacijo voditeljev - imena sedmih članov novega stalnega odbora politbiroja, najmočnejšega organa v državi, med katerimi pa ni očitnega naslednika predsednika Ši Džinpinga. Temu so sicer na kongresu potrdili še en petletni mandat na čelu partije.

Člani stalnega odbora politbiroja, ožjega kroga najvplivnejših kitajskih politikov, so poleg Šija postali še premier Li Kekiang, Li Žanšu, Wang Jang, Wang Huning, Zao Leji in Han Zeng. Kot izpostavljajo tuji mediji, med njimi ni nikogar, ki bi izstopal kot očiten naslednik Šija na vrhu partije in države. Vsi člani z izjemo Šija in premierja Lija so novi, prvič doslej pa so vsi rojeni po revoluciji leta 1949.

So pa obenem vsi starejši od 60 let, kar morda nakazuje, da nobeden od njih na naslednjem kongresu leta 2022 ne bo nasledil Šija. Ši je bil v komite izvoljen leta 2007 pri 54 letih in je pet let kasneje nasledil Hu Hintaa na čelu partije in države.

Najmočnejši ljudje v državi - člani stalnega odbora politbiroja. (Foto: AP)

Ši je člane stalnega komiteja javnosti in medijem danes predstavil na rdeči preprogi v veliki dvorani ljudstva v Pekingu. Dogodka se ni smelo udeležiti več vidnih mednarodnih medijskih organizacij - BBC, Economist, Financial Times, Guardian in New York Times.

Kot je ocenil klub tujih dopisnikov na Kitajskem, se je težko izogniti sklepu, da so te medijske organizacije izpostavili, da bi tujim medijem poslali sporočilo. "Uporaba omejevanja dostopa medijem kot orodje za kaznovanje novinarjev, katerih poročanja kitajske oblasti ne odobravajo, je groba kršitev načel svobode medijev," so poudarili v klubu.

Urednica dopisništva BBC na Kitajskem Carrie Gracie je povedala, da niso dobili nobenega uradnega razloga za prepoved, so pa novinarjem neuradno povedali, da je krivo njihovo poročanje.

O sestavi 25-članskega politbiroja partije in sedemčlanskega stalnega odbora politbiroja so za zaprtimi vrati danes na svojem prvem zasedanju odločali člani centralnega komiteja partije. Teh je 204 in so bili izvoljeni v torek ob koncu teden dni trajajočega kongresa komunistične partije.

Do zdaj sta bila v statut partije vključena le ustanovitelj komunistične Kitajske Mao Zedong in arhitekt tržnih reform Deng Šjaoping.

60-letni Zao, ki je pred tem vodil oddelek partije za kadrovske zadeve, je bil obenem izbran za novega vodjo pomembne komisije za boj proti korupciji. Na tem položaju je nasledil Šijevega dolgoletnega zaveznika Wang Kišana, ki je odstopil, potem ko je presegel neuradno upokojitveno starost 68 let. Zhao je sicer tudi najmlajši član stalnega odbora.

Kitajska komunistična partija je sicer v torek ob koncu kongresa v svoj statut vključila ime voditelja Šija, s čimer ga je povzdignila na panteon kitajskih voditeljev ob bok Mao Zedongu in Deng Šjaopingu.

Vključitev Šija in njegove misli o socializmu s kitajskimi značilnostmi za novo obdobje v temeljni dokument kitajske komunistične partije je utrdila njegov status najmočnejšega kitajskega voditelja v zadnjih desetletjih in nakazuje, da bi lahko ostal dosmrtni vrhovni voditelj azijske sile.