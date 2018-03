FOTO: Ko se na Otoku srečata nevihta Emma in 'pošast z vzhoda', obstane promet

Sicer bolj mile zime vajeni prebivalci Britanskega otočja, se te dni soočajo z zanje precej bolj "ekstremnimi" razmerami. Na Škotskem je na stotine ljudi obtičalo na avtocesti, nekateri vozniki so v koloni čakali tudi do 13 ur.

Močno sneženje pa povzroča prometni kaos tudi drugje na Otoku. Zgodilo se je več prometnih nesreč, saj številna vozila nimajo ustrezne zimske opreme. Voznikom so svetovali, naj se izogibajo ceste med krajema Boston in Skegness, saj se do nje niso uspeli prebiti niti snežni plugi.

Ko nevihta Emma sreča 'pošast z vzhoda'

Z juga in zahoda je Veliko Britanijo zajela nevihta Emma, ki je s seboj prinesla močne vetrove in snežni metež. Hladna zračna masa, ki prihaja s severa Evrope in Rusije, pa je prinesla nizke temperature in močno sneženje – pojav so poimenovali "pošast z vzhoda". V nekaterih predelih Škotske in na severu Anglije tako pričakujejo tudi do 40 centimetrov snega.

Policija na Škotskem je ljudi pozvala, naj se – če je le možno – izognejo potovanju, dokler se vremenske razmere ne izboljšajo.

Predvsem na jugu in severu Otoka je moten železniški promet, prav tako so za nekaj ur ustavili letalski promet na letališču v Glasgowu. Več kot 200 potnikov je čez noč obtičalo na terminalu, enote Rdečega križa so jim priskrbele odeje, prenosne postelje in druge potrebščine. Zjutraj je bilo zaprto tudi letališče v Edinburghu. O številnih zamudah in odpovedih letov poročajo tudi z londonskega letališča Gatwick.

Številni vrtci in šole v Angliji, na Škotskem in Walesu so danes zaprli svoja vrata, na tisoče otrok je tako ostalo doma. Samo na Škotskem, kjer so zaradi snega in nizkih temperatur razglasili rdeče opozorilo, so zaprli več kot 400 šol.

Tudi na Irskem se pripravljajo na neurje, ki bo po napovedih danes prineslo eno najobilnejših pošiljk snega v zadnjih desetletjih. Marsikje so prebivalci zato že v sredo izpraznili police trgovin.

Tudi pri nas je prvi dan meteorološke pomladi v znamenju zelo nizkih temperatur in snega.

Sneg in mraz povzročata težave tudi drugje po Evropi

Tudi drugje po Evropi obilno sneženje in hud mraz, ki je od petka zahteval 48 smrtnih žrtev, povzročata težave. O težavah predvsem v prometu že poročajo iz Švice in Toskane, pobeljena je tudi Dalmacija, snežni meteži pa so za danes med drugim napovedani tudi na jugu Francije.

Na letališču v švicarski Ženevi so zaradi močnega sneženja davi odpovedali vse lete, iz Švice pa poročajo tudi o zamudah v železniškem prometu.

Sneženje je davi ohromilo tudi Firence. V Toskani je ponoči zapadlo okoli pet centimetrov snega. Zaprte so vse šole in vrtci, regionalni železniški promet je ohromljen.

O močnem sneženju poročajo tudi iz Torina, Genove, Verone, Padove in Vicenze. V Apeninih, kjer je tudi v potresu uničeno mestece Amatrice, naj bi se živo srebro ponoči spustilo do minus 20 stopinj Celzija.

Hud mraz ogroža predvsem brezdomce. V več italijanskih mestih, med drugim v Rimu in Milanu, so zato zanje pripravili dodatna ležišča v nastanitvenih centrih.

Rdeči križ, ki je po vsej Evropi vzpostavil ekipe nujne pomoči ob mrazu, prebivalce opozarja, naj bodo pozorni, kaj se dogaja z njihovimi sorodniki in sosedi. "Že če samo potrkamo in vprašamo, če kaj potrebujejo, storimo veliko. Lahko celo rešimo življenje," so poudarili.

Na Balkanu do minus 24 stopinj Celzija

V Srbiji so danes zabeležili najhladnejše jutro to zimo. V Somboru in Sjenici so izmerili minus 24 stopinj Celzija.

Tudi na Hrvaškem je bilo današnje jutro najbolj mrzlo letos. Najnižjo temperaturo so namerili na skrajnem severovzhodu države v Belem Manastirju, kjer so termometri ob 7. uri pokazali minus 23 stopinj Celzija. V še nekaterih krajih v Slavoniji in Zagorju so se davi zbudili ob temperaturah pod minus 20 stopinj. Večina mest v notranjosti Hrvaške je danes zmrzovala pod minus 10 stopinjami. Na območju Osijeka, Zagreba in Karlovca so razglasili rdeči alarm zaradi nizkih temperatur.

Pod ničlo je bilo tudi v mestih ob severni obali Jadrana, le nekaj stopinj plusa pa so namerili na območju Dubrovnika in južnodalmatinskih otokih.

Na različnih koncih Hrvaške danes tudi sneži. Med drugim je pobeljen otok Hvar. Vremenoslovci za danes napovedujejo nove količine snega predvsem v gorah.