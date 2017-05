Ko veliki obračunavajo kot petletniki: užaljeni Trump Merklovi vrača 'milo za drago'

Angela Merkel in Donald Trump (Foto: AP)

Ameriški predsednik Donald Trump je bil danes znova kritičen do Nemčije glede njenega presežka v trgovini z ZDA in obrambnih izdatkov za zvezo Nato. Ob tem je na družbenem omrežju Twitter napovedal, da se bo to spremenilo.

Očitno ga je ujezila nemška kanclerka Angela Merkel, ki se je tako kot Trump konec tedna udeležila srečanja sedmih gospodarsko najmočnejših držav na Siciliji. Po vrnitvi v domovino je bila kritična do ZDA pod njegovim vodstvom. Poudarila je, da ZDA in Velika Britanija za EU nista več popolnoma zanesljivi partnerici, zato mora unija usodo vzeti v svoje roke.

Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je nato v ponedeljek še nekoliko zaostril kritiko Trumpa z oceno, da so njegova dejanja oslabila Zahod, njegova kratkovidna politika pa da škodi interesom Evropske unije.

Trump vrača udarec kar na Twitterju

"Z Nemčijo imamo ogromen trgovinski primanjkljaj, poleg tega za Nato in vojsko plačuje veliko manj, kot bi morala. Zelo slabo za ZDA. To se bo spremenilo," je tvitnil ameriški predsednik, ki se je konec tedna vrnil s prve turneje, v okviru katere je bil tudi v Evropi.

Trump je bil sicer že v preteklosti kritičen do Nemčije in kanclerke. Že večkrat je izrazil svojo nejevoljo zaradi nemškega zunanjetrgovinskega presežka v odnosu z ZDA in zagrozil z uvedbo carin. Med drugim se je nad zunanjetrgovinskim presežkom Nemčije pritoževal v četrtek na srečanju z vrhom EU. "Nemci so slabi, zelo slabi," je dejal glede na navedbe udeležencev srečanja, na katere se sklicuje nemški časnik Der Spiegel.