Koalicijska pogajanja so se sesula pri vprašanjih davkov, azilne in okoljske politike. Nemčija v politični krizi

Angela Merkel (Foto: AP)

Po propadu pogajanj so na mizi tudi nove predčasne volitve, ki pa si jih ne želi nihče, saj analitiki pričakujejo, da bi to okrepilo položaj skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). V AfD so že dejali, da "se veselijo novih volitev".

Pogovori za oblikovanje nove nemške koalicije in vlade med CDU/CSU, liberalci in Zelenimi so propadli, potem ko so liberalci FDP odstopili od pogajanj. Vodja FDP Christian Lindner je dejal, da ne obstaja temeljno zaupanje v kanclerko Angelo Merkel in unijo CDU/CSU ter Zelene. Linder je dejal, da je bolje ne vladati, kot vladati napačno.

Kaj se bo zgodilo zdaj, še ni povsem jasno, je pa Merklova že napovedala, da se bo danes sestala s predsednikom Frank-Walterjem Steinmeierjem. Najverjetnejši scenarij so vnovične volitve, manj verjetno je, da bi CDU/CSU z Zelenimi oblikovali manjšinsko vlado.

Druga največja stranka v parlamentu, Socialni demokrati so že poudarili, da se z Merklovo ne vračajo v koalicijo in vlado.

Merklova obžaluje propad pogajanj. ''Kot kanclerka bom naredila vse, da bo država pod dobrim vodstvom v zahtevnih prihajajočih tednih,'' je dejala.

Stranke so se razhajale predvsem glede davkov, azilne in okoljske politike. Med najbolj spornimi točkami je bilo vprašanje, ali sirskim beguncem dovoliti, da v državo pripeljejo še svoje družine.

Nemški Frankfurter Allgemeine Zeitung je dogajanje označil za najhujšo krizo v 12-letnem obdobju, od kar je v vodstvu največjega evropskega gospodarstva Merklova.

Merklova je sicer slavila na septembrskih volitvah, a volivci so v večji meri obrnili hrbet tradicionalnim strankam. Med drugim so sedeže v parlamentu podelili tudi skrajno desni stranki AfD. Nekateri analitiki že opozarjajo, da bi si na predčasnih volitvah skrajne stranke lahko pridobile še več glasov.

Propad koalicijskih pogovorov vpliva tudi na evro. Na azijskih trgih je nekoliko že izgubil vrednost.

Merklova se bo dopoldne o ravnanju po propadu pogajanj pogovarjala z vodstvom svoje stranke, ločeno se bo sešlo tudi vodstvo Zelenih.

Generalna sekretarka FDP Nicola Beer je CDU/CSU in Zelenim danes očitala, da so se v pogovorih zoperstavili modernizaciji Nemčije, še posebej na področjih digitalizacije, fleksibilnega delovnega časa in izobraževanja. Nasprotovali so tudi zahtevi FDP za ukinitev solidarnostnega dodatka, je še utemeljila odstop od pogovorov v jutranji oddaji nemške televizije ZDF. Poudarila je, da se liberalci ne bojijo iti niti v opozicijo niti na predčasne volitve.

Nemški Zeleni so v odzivu dejali, da je propad uvodnih koalicijskih pogovorov velik udarec za že izpogajane kompromise glede boja proti podnebnim spremembam. Poslanka Zelenih Annalena Baerbock je ob tem kot dobro stran pogovorov izpostavila javno razpravo o možnostih odstopa od uporabe fosilnih goriv. Zagotovila je, da bodo Zeleni storili vse, da bi ta tema ostala na dnevnem redu.

Nemška Levica je po propadu uvodnih koalicijskih pogovorov že zahtevala predčasne volitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vodja Levice Katja Kipping je za časnik Berliner Zeitung dejala, da bi bile predčasne volitve ustrezna posledica propada pogovorov o veliki koaliciji. Po njenem prepričanju bodo volitve pokazale, da sistem Merklove ni sposoben večine. "Po propadu desnosredinske vlade je napočil čas za levo alternativo," je poudarila.