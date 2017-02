Koga so Američani postavili na čelo Agencije za zaščito okolja? Človeka, ki se je strinjal, da je segrevanje ozračja laž

Scott Pruitt je postal vodja Agencije za zaščito okolja. (Foto: AP)

Ameriški senat je v petek z 52 glasovi proti 46 kljub dramatičnim svarilom okoljevarstvenih organizacij in demokratov potrdil nekdanjega pravosodnega ministra Oklahome Scotta Pruitta na položaj vodje Agencije za zaščito okolja (EPA). Senat je doslej tako potrdil 14 od 22 kandidatov za visoke položaje v novi vladi.

Na zaslišanjih zatrjeval, da se ne strinja več s Trumpom

Pruitt je tesno povezan z naftno in plinsko industrijo. Do nedavnega se je strinjal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki je ocenil, da so trditve o segrevanju ozračja potegavščina Kitajske, ki želi s tem uničiti ameriško gospodarstvo in delovna mesta. Na senatnih zaslišanjih je Pruitt zatrjeval, da se s tem več ne strinja, vendar pa nasprotnikov ni prepričal.

Kot pravosodni minister je vložil najmanj 14 tožb v korist naftne industrije in ostalih onesnaževalcev

Na položaju pravosodnega ministra Oklahome je vložil najmanj 14 tožb proti EPA v korist naftne industrije in v korist podjetij, ki onesnažujejo okolje. Pruitt skupaj z večino republikancev meni, da okoljske regulacije zavirajo gospodarsko rast in niso potrebne. Zato so mu nasprotovali praktično vsi zaposleni v EPA.

Tudi republikanci glasovali proti Pruittu, na drugi strani pa sta zanj glasovala dva demokrata

Proti Pruittu je glasovala tudi republikanska senatorka Susan Collins iz Maina, John McCain pa je trenutno v Evropo. Vendar pa so republikanci na svojo stran pridobili dva demokrata - Heidi Heitkamp iz Severne Dakote in Joeja Manchina iz Zahodne Virginije, ki je Trumpa s prisotnostjo podprl tudi med podpisom zakona, ki omogoča ponovno odmetavanje rudniških odpadkov v reke in potoke.

Demokrati so bojkotirali glasovanje o njegovi potrditvi v pristojnem senatnem odboru, ker so zahtevali objavo elektronske pošte med njim in naftnimi podjetji. Na sodišču v Oklahomi so zmagali, vendar pa je sodnica ukazala, da ima Pruitt deset dni časa za predajo pošte. Z opozarjanjem na republikansko obsedenost z elektronsko pošto Hillary Clinton so zahtevali odlog glasovanja, vendar pa jih je vodja večine Mitch McConnell gladko zavrnil.