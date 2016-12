Kolumbijske oblasti so potrdile: nesreča letala z brazilskimi nogometaši je bila človeška napaka

Za tragično letalsko nesrečo v Kolumbiji, v kateri je 29. novembra umrlo 71 ljudi, med njimi člani nogometne ekipe Chapecoense Real, ki so potovali na finalno tekmo južnoameriškega pokala v Medellin, so krivi pilot, letalska družba in aviacijske oblasti v Boliviji, je potrdila tudi uradna preiskava kolumbijskih aviacijskih oblasti.

Letalo, s katerim je upravljala letalska družba LaMia, je strmoglavilo blizu Medellina, ker pilot ni dotočil goriva in ni javil, da ima zaradi tega težave z motorjem, dokler ni bilo že prepozno, so pojasnili. "Nesreče ni zakrivila tehnična napaka, bil je povsem človeški faktor, krivda pilota, vodilnih v družbi in aviacijskih oblasti v Boliviji, ki so dovolile polet letala v povsem nesprejemljivih pogojih," je povedal Freddy Bonilla, sekretar na kolumbijski agenciji za zračno varnost.

Kolumbijski preiskovalci so že kmalu po nesreči ugotovili, da sta letalo in družba kršila predpise o minimalni količini goriva oz. o rezervi. Te nesrečno letalo ni imelo, zato je, ko je goriva zmanjkalo, strmoglavilo nedaleč od cilja potovanja. Poleg tega je letalo presegalo dovoljeno težo za skoraj 400 kilogramov in ni imelo dovoljenja, da leti na višini, na kateri je letelo.

Bolivijsko ministrstvo za javno upravo je že prejšnji teden sporočilo, da je za nesrečo kriva letalska družba LaMia. "Dokazi so jasni, odgovornost za nesrečo neposredno nosijo pilot letala in družba," je dejal bolivijski minister za javno upravo Milton Claros.

Solastnik družbe je bil pilot Miguel Quiroga, ki je prav tako umrl v nesreči. Direktor družbe LaMia Gustavo Vargas Gamboa in njegov sin Gustavo Vargas Villegas sta v pridržanju, a obtožbe za naklepni umor zanikata. Obtožnica grozi tudi solastniku družbe LaMia Marcu Antoniu Rocha Benegasu, za katerega nihče ne ve, kje je, in kontrolorki Celii Castedo, ki je odobrila nesrečni polet in se je po strmoglavljenju zatekla v Brazilijo po azil.

Bolivijske oblasti so sporočile, da je šlo za osamljen primer in da bo vlada pospešila proces sprejemanja novih varnostnih standardov v aviaciji.