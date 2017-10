Končno redna potniška linija do 'najbolj neuporabnega letališča na svetu'

Na ''najbolj neuporabnem letališču na svetu'', kot so letališče na oddaljenem britanskem otoku Sveta Helena ob zahodni obali Afrike poimenovali britanski mediji, bo danes predvidoma ob 13.15 po lokalnem času vendarle pristalo potniško letalo na redni liniji.

Let letala z do 68 potniki od južne Afrike traja šest ur, v katerega je vključen tudi pristanek v mestu Windhoek v Namibiji za ponovno polnjenje rezervoarja.

Tja je poletelo letalo iz Južne Afrike. Redna linija naj bi olajšala življenje na otoku, kjer so bili do zdaj povsem odvisni od ladje, ki je tja prispela enkrat na tri tedne. Linija, ki jo financira Velika Britanija, naj bi omogočila razrast turizma.

Okoli 300 milijonov evrov sredstev je vložil britanski urad za mednarodni razvoj za postavitev letališča. Letališče naj bi za promet odprli že lani, a vetrovi so se izkazali za nevarnejše, kot so menili. Po novih testiranjih to poletje so regulatorji odločili, da je dovolj varno, da z omejitvami glede velikosti letala vzpostavijo redno linijo iz Johannesburga.

Da bodo na otoku, kamor so pred 200 leti poslali Napoleona, da od tam nikakor ne bi mogel pobegniti, zgradili letališče, so razmišljali že od 30 let prejšnjega stoletja. Leta 2012 je gradnja vendarle stekla, prva letala pa so tam pristala septembra 2015, večjih potniških se zaradi močnih vetrov in turbulenc na otok niso želeli spustiti. Prvo komercialno letalo s 60 potniki je sicer na otoku pristalo lani maja.

Na redni liniji bodo zdaj lahko letela le manjša letala. Velja omejitev številka potnikov, da je letalo dovolj lahko za vzletanje in pristajanje.

Do zdaj se je do otoka lahko večinoma prebilo le s poštarsko ladjo, pot od Cape Towna do Svete Helene in še otoka Ascension je trajala kar pet dni, a nova ladja je od celine pripotovala le na vsake tri tedne.

Otok Sveta Helena. (Foto: Thinkstock)

Na otoku živi nekaj več kot 4000 ljudi.