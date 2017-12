FOTO: Kongres AfD v Hannovru spremljajo protesti, policija med drugim uporabila tudi vodni top

Nasprotniki skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), katere člani so danes v Hannovru začeli z dvodnevnim kongresom, so s cestnimi blokadami delegatom skušali preprečiti dostop do kongresnega centra. Posredovalo je več sto policistov, ki so blokade odstranili, proti protestnikom pa so uporabili tudi vodni top.

V protestih je bilo poškodovanih več policistov in najmanj en protestnik. Eden od policistov je skupil poškodbo roke, potem ko je protestnik vanj zalučal steklenico. Poškodovani protestnik je utrpel zlom noge, ko se je skupaj s še eno osebo priklenil na kovinsko strukturo v obliki piramide.

Delegati so kljub temu prispeli v kongresni center. Po navedbah policije, ki je nekaj protestnikov pridržala, je v okolici centra trenutno mirno, navzočnost policije pa ostaja povečana.

Proti protestnikom je posredovalo več sto policistov. (Foto: AP)

Za AfD je to prvi kongres po parlamentarnih volitvah, na katerih je prejela skoraj 13 odstotkov glasov. Osrednja točka kongresa tretje največje stranke v parlamentu bo izvolitev novega vodstva, potem ko je ena od sovodij Frauke Petry po volitvah nepričakovano izstopila iz stranke.

Od odhoda Petryjeve iz stranke je njen edini vodja Jörg Meuthen, ki vsebinsko zagovarja gospodarsko liberalno krilo, a se spogleduje z desnim. V stranki so se sicer pojavile pobude, da bi imeli le enega vodjo, vendar bi za spremembo ustanovnega akta potrebovali dvotretjinsko večino, kar je malo verjetno. Okoli 600 delegatov bo tako na dvodnevnem kongresu znova volilo dve vodji.

Meuthen je v uvodnem nagovoru zbrane na kongresu pozval k domoljubni politiki za Nemčijo. "V tej deželi smo edini, ki to počnemo," je dejal. Nemški kanclerki Angeli Merkel je očital, da je politično povsem odpovedala. Poudaril je, da AfD kot tretja najmočnejša stranka v parlamentu ni več drugorazredna.

Medtem ko je ponovna izvolitev Meuthna že praktično zagotovljena, še ni popolnoma jasno, kdo bo drugi vodja. Zaenkrat je svojo kandidaturo za ta položaj razkril vodja berlinske AfD Georg Pazderski, zelo verjetno pa se bo za ta položaj potegoval še kdo.

Kongres naj bi bil zelo buren, saj se v njej bije boj med dvema kriloma - desnim, ki je proti globalizaciji in zagovarja nacionalistična stališča, ter bolj pragmatičnim, gospodarsko liberalnim. Potem ko sta iz stranke izstopila Petryjeva in njen soprog Marcus Pretzell, ki sta veljala za osrednja zmerna predstavnika stranke, se AfD pomika vedno bolj v desno.

Meuthen je izrazil prepričanje, da bodo volitve potekale mirno in brez sporov, saj so po njegovih besedah v dobrih dveh letih postali zrelejši in pametnejši.

Kongres stranke poteka v času negotovosti, saj se v Nemčiji več kot dva meseca po volitvah še vedno dogovarjajo o oblikovanju koalicije.