Po smrti Kim Džong Nama napetosti med Severno Korejo in Malezijo, v javnost prišel tudi posnetek napada

Po umoru Kim Džong Nama, starejšega polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, je Malezija na zagovor poklicala severnokorejskega veleposlanika Kang Chola.

Ta je Malezijo, ker Severni Koreji še ni izročila Namovega trupla, obtožil, da nekaj prekriva, in napovedal, da ne bodo sprejeli njihovih enostranskih rezultatov obdukcije. To, da bo Chol moral pojasnjevati svoje besede, je pomemben zaostrovalni ukrep, saj je Malezija ena redkih držav, ki s Severno Korejo še vzdržuje diplomatske odnose.

Severnokorejski veleposlanik v Maleziji Kang Chol mora na zagovor zaradi svojih besed. (Foto: AP)

V javnost prišel posnetek z letališča

Kot je znano, je 45-letni Nam umrl na poti v bolnišnico, po tem, ko sta ga dve ženski na letališču v Kuala Lumpurju poškropili s še neznano strupeno tekočino. Včeraj je v javnost prišel posnetek nadzorne kamere, iz katerega je razvidno, kako k moškemu, podobnemu Kim Džong Namu, pristopi neka ženska. Druga mu pride izza hrbta in mu obraz prekrije s krpo, nato pa izgine iz kadra. Moški se prime za obraz in poišče pomoč letaliških uslužbencev, ki jim pojasni, kaj se je zgodilo in potoži, da se mu vrti. Uslužbenci ga nato pospremijo v poseben prostor.

CAUGHT ON CCTV: The moment when #KimJongNam was allegedly attacked by assailants at KL international airport https://t.co/NvQu7Rtnan pic.twitter.com/UK33HDTU3c — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) February 20, 2017

Pet osumljencev je iz Severne Koreje

Malezijska policija je v okviru preiskave ponedeljkovega umora najprej aretirala žensko z vietnamskim potnim listom, nato Malezijca in potem še Indonezijko, ki je policistom povedala, da je pri dejanju sodelovala zato, ker je mislila, da gre za televizijsko potegavščino. V soboto je nato prijela enega osumljenca iz Severne Koreje, nato pa sporočila, da išče še štiri severnokorejske osumljence – moške, stare med 33 in 57 let, ki naj bi Malezijo zapustili ravno na dan umora.

Iz Seula so nato sporočili, da – glede na to, da je kar pet osumljencev Severnokorejcev – menijo, da za umorom stoji severnokorejska vlada. Svojo severno sosedo so obtožili, da je "zorkestrirala to dejanje" in da njen terorizem postaja vse drznejši. Kljub špekulacijam pa oprijemljivih dokazov za to še ni, prav tako Pjongjang še ni izdal nobene izjave za javnost.

Kim Džong Nam (levo) je v tujini živel odtujeno od svoje vladarske družine. (Foto: AP)

Rezultati obdukcije še niso znani

Kimovo truplo je sicer še vedno v Kuala Lumpurju. V sredo so izvedli obdukcijo, katere rezultati pa še niso znani. Severna Koreja je zahtevala, da jim truplo predajo, na zavrnitev malezijskih oblasti pa so se odzvali z besedami, da sodelujejo z njihovimi sovražniki. To je izzvalo oster odziv malezijskega zunanjega ministra, ki trdi, da so takšne obtožbe brez kakršnekoli osnove in da je njihova odgovornost, da sprožijo preiskavo, glede na to, da je Nam umrl na malezijskih tleh.

Kot je znano, je Kim v tujini živel odtujeno od svoje vladarske družine. Večino časa je preživel v Macauu na Kitajskem.