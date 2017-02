Koroški deželni glavar: Gre za zgrešena poročanja v zvezi z omembo slovenske narodne skupnosti

(Foto: POP TV)

Deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser se je danes s predstavniki slovenskih organizacij, Marjanom Sturmom iz Zveze slovenskih organizacij na Koroškem, Bernardom Sadovnikom iz Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ter Nantijem Olipom iz Narodnega sveta koroških Slovencev pogovarjal o osnutku nove koroške ustave.

Kot so sporočili iz kabineta koroškega deželnega glavarja, naj bi bilo po Kaiserjevih besedah "skupno mnenje, kako pomembno je, da bo slovenska narodna skupnost prvič po letu 1918 zapisana v deželni ustavi".

Kot so dodali, bo odbor za pravosodje in ustavo deželnega zbora v nadaljnji obravnavi "izdelal nadaljnja semantična pojasnila in s tem izboljšal zakonski osnutek". V naslednjem koraku pa, kot navajajo v sporočilu z javnost, sledi parlamentarna razprava o novi deželni ustavi v koroškem deželnem zboru.

Dodali so še, da bo današnje srečanje pripomoglo tudi k razjasnitvi "zgrešenih in napačnih poročanj v zvezi z omembo slovenske narodne skupnosti v koroški deželni ustavi v slovenski javnosti".

"Mi združujemo in ne ločujemo," so si bili, kot so po srečanju še sporočili iz kabineta koroškega deželnega glavarja, enotni zastopniki slovenskih organizacij in Kaiser.

Osnutek nove deželne ustave avstrijske Koroške je sprožil številne odzive med Slovenci na Koroškem in v slovenski politiki, saj kot deželni jezik omenja zgolj nemščino.

S predstavniki slovenskih organizacij na avstrijskem Koroškem se bosta v ponedeljek v Ljubljani sestala tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc in zunanji minister Karel Erjavec.