'Kradel bom, da bom obogatel', obljublja kandidat za predsednika, ki so mu Srbi vse bolj naklonjeni

V srbski predsedniški kampanji pravo presenečenje in izziv uveljavljeni politični eliti predstavlja uspeh Luke Maksimovića, 25-letnega študenta, ki kandidira kot izmišljeni lik Ljubiša Preletačević Beli. Mnoge spravlja v smeh, a sproža tudi razmislek o politični sceni in generacijskem prepadu

V javnosti se pojavlja oblečen v zanj značilno belo barvo. (Foto: AP)

"Čeprav se norčujem, nisem zabavljač"

V belo oblečenemu Maksimoviću, ki zase pravi, da je "komik in politični aktivist", ankete v nedeljskem prvem krogu napovedujejo celo uvrstitev na drugo mesto, pred glavnima tekmecema favorita Aleksandra Vučića, bivšim ombudsmanom Sašo Jankovićem in bivšim zunanjim ministrom Vukom Jeremićem. Volivcem v volilnem spotu obljublja, da bo sledil svojim osebnim interesom, "da bo kot predsednik kradel, da bi obogatel, da pa bo nekaj dal tudi ljudem".

Po izjemnem uspehu svoje izmišljene stranke Sarme nisi niti poskusil (Sarmu prob'o nisi - SNP) na lanskih lokalnih volitvah v svojem domačem Mladenovcu, se je 25-letni študent komunikologije letos odločil za predsedniško kandidaturo.

Ko se ukvarja s politiko, si nadene izmišljeno ime Ljubiša Preletačević Beli, pri čemer gre za besedno igro poimenovanja tistih, ki menjajo stranke kot spodnje hlače, torej radi letajo od ene k drugi, samo da bi ostali na oblasti, kar je značilno za srbsko politiko.

V celoti je oblečen v belo, s hlačnicami zatlačenimi v debele volnene nogavice ter z uglajenim suknjičem in belo kravato. S tem ponazarja Srba, ki je s kmetov prišel v politične kroge v Beogradu, a se ne more otresti svoje preteklosti, je pojasnil medijem.

"Čeprav se norčujem, nisem zabavljač," pravi. Priljubljenost mu od začetka kampanje vse bolj narašča tudi zaradi nepretencioznosti. "Nisem sposoben voditi države. V primeru zmage bom povabil 20 do 30 ljudi, intelektualce, ki zdaj odhajajo iz države, da bodo to počeli. Jaz bom samo osrednja figura," je dejal mladenič, čigar gibanje ima v Mladenovcu 12 od skupno 53 mestnih svetnikov in je druga najmočnejša stranka za Vučićevo Srbsko napredno stranko.

V volilnem videu, ki je imel v prvem tednu več kot 750.000 ogledov, jezdi belega konja in pozdravlja privržence, stoječ v starem mercedesu brez strehe, kar spominja na Borata, lik, ki ga je ustvaril britanski komik Sacha Baron Cohen. "Dobili bomo 16 plač, gradili trinadstropne hiše, ne bo vojn," ob tem pojejo nastopajoči.

Kot pravi, s svojo pojavo ponazarja Srba, ki je s kmetov prišel v politične kroge v Beogradu. (Foto: AP)

Vstop v politiko se je začel kot šala, nad naraščajočo podporo je presenečen

Njegov globok prezir do uveljavljene politike in neposrednost privlačita mnoge volivce. Njegov vstop v politiko se je začel kot šala, ko je s prijatelji posnel video, s katerim se je norčeval iz srbskih politikov zaradi korupcije in pohlepa. Skupino šaljivcev je nato pripeljal do presenetljivega uspeha na lokalnih volitvah v Mladenovcu, mestu, oddaljenem kakih 50 kilometrov od Beograda.

Deset mesecev kasneje so se odločili za predsedniško kandidaturo in na presenečenje Maksimovića mu podpora strmo narašča. Dejal je, da vsa pozornost, ki je je deležen, pomeni klofuto za oblasti in opozicijo.

"Morali bi se vprašati, kam so pripeljali državo, da lahko za predsednika kandidira izmišljena oseba in da ljudje želijo zanjo glasovati. To kaže, da je nekaj narobe," je dejal.

Ko mu je priljubljenost narasla, so mu pazljivo naklonjenost izrazili tako v vladni koaliciji kot opoziciji. "Na dober način kaže, kako so volilni proces in državne institucije v očeh državljanov postali nesmiselni," meni Saša Janković. Vučić pa je dejal, da "se uči od teh otrok".

Provladni tabloidi ga povezujejo z milijarderjem Georgem Sorosom, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja financiral neodvisne medije na Balkanu, in opozicijskim gibanjem Odpor, ki jim pripisujejo zasluge za strmoglavljenje režima Slobodana Miloševića.

Beli se obtožbam posmehuje. "Ljubiša spletkari z vsemi. Vsi mu plačujejo, tega ne skriva," je dejal.

Podpora, ki je je deležen, ga je presenetila. (Foto: AP)

Zanj naj bi glasovali predvsem mladi in tisti, ki običajno na volitve ne hodijo

Mediji ugibajo, da bodo zanj glasovali predvsem tisti, ki se običajno volitev ne udeležujejo, še posebej mladi, pa tudi tisti, ki so razočarani nad politiko v državi, kjer od začetka 90. let prevladujejo isti obrazi.

Beograjski profesor sociologije Jovo Bakić je dejal, da je Beli uspešen, ker je politični sistem povsem gnil. Če bi bila opozicija dobra, ga ne bi bilo. Zato zasluži polno podporo kot glas proti skorumpiranemu sistemu.

Beli priznava, da kandidira, da bi se norčeval iz srbske politike, hkrati pa ga vodi zaskrbljenost zaradi generacijskega prepada, saj je več kot 40 odstotkov mladih Srbov nezaposlenih, mnogi pa želijo v tujino.

"Smo pozabljena generacija, ki smo se rodili tik pred vojnami na Balkanu, med njimi ali po njih. Odraščali smo v kaosu in revščini, brez perspektive. Isti ljudje odločajo o naši usodi že 30 let. Dovolj je," je še dejal leta 1991 rojeni študent.