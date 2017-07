Krčne žile na nogah vas spravljajo v zadrego?

Krčne žile ali varice so estetski in zdravstveni problem, ki pesti večinoma predstavnice nežnejšega spola. Gre za razširjene vene, ki najpogosteje nastanejo na nogah. Eden glavnih razlogov za njihov nastanek je dednost. Nekaterim se pojavijo že v mladih letih, drugim pa kasneje v življenju. Večina ljudi jih dobi med 30. in 65. letom starosti, pestijo pa kar petino prebivalcev v zrelem življenjskem obdobju.

Krčne žile se tako imenujejo zato, ker so bolečine, ki jih povzročajo, podobne tistim, ki jih izkusimo pri krčih. Najbolj pridejo do izraza pri ljudeh, ki na delovnem mestu veliko stojijo. Ti običajno poročajo tudi o občutku težkih nog, srbenju, bolečinah ter hitrejši utrujenosti.

Zakaj nastanejo?

Krčne žile nastanejo zaradi oslabljenih sten ven, kar je lahko v veliki meri tudi prirojeno. Na nastanek varic vplivajo tudi drugi dejavniki, kot so nosečnost, debelost, pretežno stoječe delo in premalo telesne aktivnosti, kar še pospeši njihov razvoj. Na mestih, kjer venske stene popustijo, se okrni tudi delovanje venskih zaklopk, ki pa so nujne za usmerjanje toka krvi proti srcu. Posledica tega je, da kri začne zastajati v spodnjih okončinah – in takrat nastanejo krčne žile.

Krčne žile so tudi pereča zdravstvena težava

Obstaja več različnih stopenj krčnih žil. Vse se začne z manjšimi, komaj vidnimi pajkastimi venami, ki predstavljajo zgolj estetsko težavo. Ko krčne žile napredujejo, pa postajajo tudi vse bolj zdravstvena težava. Pri hudi obliki krčnih žil pride do nastanka oteklin, v najhujšem primeru pa celo do razjed ali ulkusov. Posledica venske insuficience so lahko tudi zelo neestetske spremembe na koži, kot so hiperpigmentacija, stanjšana koža in luščenje epidermis, ki ga velikokrat spremlja tudi zelo nadležno srbenje.

Kako si lahko pomagamo ob krčnih žilah?

Za odpravljanje krčnih žil je zelo priporočljivo kolesarjenje, saj se pri njem napenjajo naše golenske mišice, kar pospešuje pretok krvi iz nog proti srcu. Poskrbeti je treba tudi za ustrezno prehrano in se izogibati soli, ki povzroča zastajanje vode. Dobro je tudi, če se med stoječim delom večkrat usedemo in privzdignemo noge. Noge in stopala je dobro tuširati z nekoliko hladnejšo vodo.

Druge metode odpravljanja krčnih žil

Pri krčnih žilah si lahko pomagamo s kompresijskimi nogavicami, ki stisnejo vene in s tem pospešijo cirkulacijo krvi v spodnjih okončinah. Rešitev so lahko tudi elastični povoji, a je njihova uporaba veliko manj praktična in zahteva določeno izkušenost. Obstajajo tudi naravna zdravila, kot so mazila z izvlečkom divjega kostanja, ki prav tako do določene mere spodbuja cirkulacijo krvi. Mnogi posegajo tudi čajih, kot je denimo ajdov.

Operativno zdravljenje

Krčnih žil se lahko lotimo tudi z različnimi posegi, kot je sklerozacija, pri kateri nam alkohol ali podobno sklerozantno sredstvo vbrizgajo v vene in tako povzročijo njihovo zlepljanje. Obstaja tudi zdravljenje z operacijo, pri kateri razširjene vene fizično odstranijo.

Pričakovan rezultat po uporabi kreme proti krčnim žilam Vein Vanish

Ali lahko krčne žile odpravimo v kratkem času?

Vse naštete metode odpravljanje krčnih žil delujejo na nekoliko daljši rok. Tudi za sam operativni poseg je treba najprej počakati, da sploh pridemo na vrsto. Veliko žensk pa se poleti ubada s tem, kako bi prekrile grde in neestetske popokane žilice na nogah. Mnoge se jih sramujejo, so zaradi njih manj samozavestne, se počutijo staro in neprivlačno. Da bi rešili težavo tistih, ki se želijo v najkrajšem možnem času znebiti krčnih žil, so strokovnjaki razvili kremo za pobleditev pajkastih žil in popokanih kapilar, ki so jo poimenovali Vein Vanish. Gre za kremo, s katero varice zbledijo, kot bi jih polili z varikino. No, šalo na stran, je pa rezultat uporabe te kreme resnično izjemen!

Če na slikah popokanih kapilar prepoznate sebe in svoje noge, potem je čas, da naredite nekaj zase. Oglejte si slike pred in po uporabi kreme Vein Vanish in se prepričajte, kakšni rezultati vas čakajo po uporabi kreme.

Kaj vsebuje Vein Vanish?

Tretma s kremo Vein Vanish vsebuje posebno formulo, imenovano DMI Complex®. Krema je obogatena z dodatkom šipkovega olja, vitamina E, izvlečka arnike, ognjiča in aloje vere. Uporabnice te kreme so potrdile, da so po njeni uporabi opazile, da so grde krčne žile postale manj vidne, močno pa se je izboljšala tudi njihova sestava kože, ki je postala enakomernejšega in bolj zdravega tena. Dve muhi na en mah!

