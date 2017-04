Kritik Kremlja Aleksej Navalni po 15 dneh zapora na prostosti

Aleksej Navalni je odslužil svojih 15 dni zapora. (Foto: Reuters)

Danes je na prostost zakorakal kritik Kremlja Aleksej Navalni, ki so ga zaprli pred 15 dnevi zaradi njegove vloge v največjih protivladnih demonstracijah v zadnjih letih.

Navalnega so obsodili na 15 dni zapora, ker ni upošteval ukazov policistov, ter na 20.000 rubljev (okoli 325 evrov) denarne kazni zaradi organiziranja protestov, ki jih oblasti niso odobrile. Kremelj je shode označil za provokacijo. Navalni je k demonstracijam pozval po objavi poročila, v katerem ruskega premierja Dmitrija Medvedjeva obtožuje, da prek tajnih mrež neprofitnih organizacij vodi nepremičninski imperij.

Po ocenah ruskih oblasti so med nedovoljenimi protesti proti korupciji 26. marca poleg Navalnega aretirali še okoli 500 ljudi. Privrženci Navalnega trdijo, da je bilo aretiranih najmanj dvakrat toliko ljudi. Protesti so hkrati potekali v več kot sto ruskih mestih, namenjeni pa so bili tudi podpori Navalnemu, ki je napovedal, da bo prihodnje leto kandidiral na ruskih predsedniških volitvah.