Kriza v Venezueli: Opozicija obsoja potezo predsednika Madura, ljudi pozivajo, naj gredo na ulice

Nasprotniki venezuelskega predsednika Nicolasa Madura so postavili cestne ovire in odšli na ulice. Zahtevajo predčasne volitve, saj se ekonomska in politična kriza v državi vedno bolj poglablja.

Demonstracije prihajajo kot odziv na Madurovo zahtevo po novi ustavi, ki bi po njegovem končala nemire, v katerih je bilo ubitih 28 ljudi. Maduro trdi, da je poteza nujna, če želi končati zarote, ki se kujejo proti njemu. ZDA so predsednikovo zahtevo po novi ustavi označile za zadnji poskus obdržati se na oblasti, Brazilija pa za državni prevrat.

Opozicija sicer zahteva takojšnje volitve, da bi predsednika Madura končno spravili z oblasti. Njegovo politiko krivijo namreč za pomanjkanje hrane v državi, ki je vodilo v številne nemire.

Maduro je njihov poziv zavrnil in namesto tega izdal predsedniško odredbo, s katero je ustanovil 500-člansko ustavodajno skupščino, ki naj bi na novo napisala ustavo, s čimer bi obšli kongres, v katerem ima večino opozicija. Javnosti je svoj sklep predstavil v ponedeljek na praznik dela.

"Ustavodajna skupščina, ki jo je ustanovil Maduro, je manipulacija, da bi se izognil volitvam," je dejal 22-letni študent Raul Hernandez, eden od približno stotih protestnikov, ki so zavzeli največjo ulico v Caracasu. Varnostne sile so se branile z vodnimi topovi in solzivcem.

Ženska protestnica v kostumu in z napisom: Madurova diktatura je mrtva! (Foto: AP)

Opozicija je za sredo napovedala množičen protest: "Ljudje, pojdite na ulice!" je na Twitterju Venezuelce pozval opozicijski vodja Henrique Capriles: "Takšno norost morate preprečiti!"

Tudi mednarodna skupnost Madurovo potezo ostro obsoja. Luiz Almagro, vodja Organizacije ameriških držav, jo je opisal kot napačno, neustavno in lažno. Predstavnik ameriške administracije Michael Fitzpatrick pa je dejal: "Globoko smo zaskrbljeni zaradi ustavodajne skupščine, ki bo zaobšla voljo ljudstva in spodkopala venezuelsko demokracijo."

Brazilski minister za zunanje zadeve je odločitev označil za državni udar: "Predsednik Maduro poskuša s to potezo izigrati pravila igre. Gre za še en korak v kršenju demokratične ureditve. Maduro s tem nasprotuje lastni državni ureditvi."