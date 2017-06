Kriza v Venezueli vse hujša: s helikopterja napadli sodišče in ministrstva 

Na venezuelsko vrhovno sodišče so včeraj iz ukradenega policijskega helikopterja odvrgli granati, kar je venezuelski predsednik Nicolas Maduro. Ta je dejanje že označil za poskus "državnega urada in terorizma". Dodal je, da je že aktiviral načrt za letalsko obrambo proti helikopterju, ki je med drugim letel tudi nad notranjim ministrstvom.

Odgovorni za "teroristični napad na naše ustanove" bodo "slej ko prej" prijeti, je dejal Maduro v televizijskem prenosu. Opozicijo je ob tem pozval, naj obsodi napad.

Kot je pojasnil Maduro, so iz helikopterja odvrgli dve granati, ena je eksplodirala. V incidentu ni bil nihče ranjen. Predsednik je pilota povezal z nekdanjim notranjim ministrom Miguelom Rodriguezom Torresom, ki je po Madurovih domnevah del načrta ameriške obveščevalnega agencije CIA, ki da ga želi odstaviti.

Po spletu so zakrožili tudi posnetki, na katerih moški pilotira helikopter, ki je v lasti venezuelske nacionalne policijske agencije, drugi zamaskiran moški pa drži napis "Člen 350. Svoboda".

Mediji so domnevnega pilota identificirali kot Oscarja Pereza, ki je na družbenem omrežju Instagram objavil več posnetkov, v katerih pove, da je del koalicije vojaških, policijskih in civilnih predstavnikov, ki zavračajo "koruptivno vlado".

Ukradeni helikopter naj bi po poročanju tujih medijev pilotiral policist.

Na posnetku je moški obdan z drugimi zamaskiranimi moškimi, ki imajo v rokah mitraljeze. "Imamo dve izbiri," je dejal. "Ali da nam jutri sodi naša vest in ljudje ali da se osvobodimo koruptivne vlade," je dodal.

Po poročanju BBC je helikopter nad stavbo, v kateri so poleg sodišča še notranje in pravosodno ministrstvo, zaokrožil ob Madurovem govoru. Reuters navaja, da so na stavbo odvrgli štiri granate in izstrelili 15 strelov. O ranjenih in mrtvih ne poročajo.

Venezuela se sooča z vse hujšo krizo. (Foto: AP)

Maduro je pred tem v torek grozil, da bo svojo vlado branil tudi z oboroženim spopadom. Ko je predstavljal svoje predloge za spremembo ustave, ki mu bodo dale še več moči, je dejal, da "če ne moremo tega storiti z glasovi, potem bomo to storili z orožjem".

Venezuelski predsednik je začetek meseca sklical skupščino, ki naj bi pripravila novo ustavo, o njej pa bodo glasovali državljani na referendumu. Sklic ustavodajne skupščine je naletel na kritike pri opoziciji, ki med drugim trdi, da je potreben tudi referendum o sklicu ustavodajne skupščine, kot je bilo to leta 1999.

Venezuelsko vrhovno sodišče je sicer nazadnje odločilo, da razpis referenduma o sklicu ustavodajne skupščine ni potreben.

V Venezueli, državi bogati z nafto, opozicija za gospodarski zlom krivi Madura in zahteva predčasne predsedniške volitve za zamenjavo socialističnega predsednika, ki je oblast prevzel po smrti svojega mentorja Huga Chaveza. Opozicija zahteva tudi izpustitev vseh nasprotnikov režima. Maduro pa trdi, da so se opozicija in ZDA zarotili proti njemu in da pripravljajo državni udar. V množičnih protivladnih protestih je od 1. aprila življenje izgubilo že najmanj 77 ljudi.

Tako se politična in ekonomska kriza v tej državi le še poglablja. Maduro se že mesece sooča s protesti, vrhovno sodišče je vseskozi tarča kritik, češ da prav sodniki omogočajo, da se Maduro drži na čelu države. Opozicija vztraja, da bo na ulicah, dokler ne bo vlada odšla in bodo razpisane nove volitve. V protestih je od aprila umrlo že več kot 70 ljudi.