Kuba: V Havani ni bilo nobenih napadov z zvokom na ameriške diplomate

Učiteljica da otrokom domačo nalogo, da napišejo tri stavke. Janezek pride domov k očetu in mu reče, naj pove en stavek. Oče ves jezen odgovori: "Pusti me pri miru, a ne vidiš, da berem časopis."

Janezek to zapiše in se odpravi v park, kjer sreča dva zaljubljenca in ju prosi, da mu povesta en stavek. Fant pogleda svojo punco in ji reče: "No, pa pojdiva ljubica." Janezek zabeleži tudi to in se odpravi naprej. V peskovniku zagleda majhnega dečka, ki se igra. Reče mu, naj pove en stavek in fantek odgovori: "Jaz sem King Kong v kratkih hlačah."

Naslednji dan mu v šoli tovarišica reče, naj jih prebere. Janezek reče: "Pusti me pri miru, a ne vidiš, da berem časopis." Učiteljica ga debelo pogleda in reče: "Janezek, a greva k ravnatelju?" Janezek nadaljuje: "No, pa pojdiva ljubica." Prideta k ravnatelju, tovarišica mu razloži, zakaj sta prišla in ravnatelj reče Janezku: "Ja, kdo pa misliš, da si ti?" Janezek odgovori: "Jaz sem King Kong v kratkih hlačah."