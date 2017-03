Kurz za omejitev socialne pomoči za državljane EU

Avstrijski zunanji minister Kurz predlaga, da bi migranti iz drugih držav članic EU lahko zaprosili za socialno pomoč šele po petih letih bivanja v državi. (Foto: AP)

Avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz je danes avstrijski televiziji ORF in časniku Österreich razkril svoje najnovejše načrte, ki bi zaostrili pogoje za dodeljevanje socialne pomoči.

"Svobodo, da se lahko dela kjerkoli, se ne sme zamešati s svobodo, da se izbere najboljši socialni sistem," je dejal Kurz na televiziji.

Po njegovem pa načrt ne ogroža ene od temeljnih pravic EU o prostem pretoku oseb, saj evropski migranti, ki delajo v Avstriji, ne dobivajo socialne pomoči. "Gre za to, da rešimo prosti pretok oseb in ne ogrozimo," je dejal. Brez omejitev bi se namreč državljani počutili ogrožene s strani migrantov, podobno kot je to pri beguncih, je dodal.

V Avstriji lahko oseba, ki je upravičena do socialne pomoči, dobi najmanj 840 evrov na mesec, kar je več kot povprečna plača v nekaterih vzhodnih članicah EU. Od leta 2011 pa naj bi se število brezposelnih Vzhodnoevropejcev dvignilo za 200 odstotkov na 50.000, je Kurz povedal za časnik Österreich.