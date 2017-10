Kurzu mandat za sestavo nove avstrijske vlade

Alexander Van der Bellen je mandat Sebastianu Kurzu podelil na krajši slovesnosti v Hofburgu, potem ko so bili v četrtek zvečer objavljeni dokončni uradni izidi nedeljskih parlamentarnih volitev.

ÖVP je podprlo 31,5 odstotka odstotka Avstrijcev, socialdemokrati (SPÖ) so dobili 26,9 odstotka glasov, svobodnjaki (FPÖ) pa 26 odstotka. V parlament sta se uvrstili še stranki Neos in Lista Pilz s 5,3 odstotka in 4,4 odstotka glasov podpore.

"Na podlagi volilnega rezultata vas pooblaščam, spoštovani zunanji minister in vodja ÖVP Sebastian Kurz, da kot predsednik stranke, ki je osvojila največ glasov, sestavite predlog za oblikovanje nove zvezne vlade," je Kurzu dejal predsednik avstrijske republike.

"Kot predsednik pa bom pri oblikovanju vlade posebej pozoren na to, da bodo v ospredju skupni interesi Avstrije in njenih prebivalcev," je še dejal Van der Bellen.

Sebastian Kurz je dobil mandat za sestavo nove avstrijske vlade. (Foto: AP)

Še posebej je predsednik izpostavil pomen evropske politike, integracijske politike, znanosti in okoljske politike. Izrazil je tudi prepričanje, "da mora politika znova najti kulturo govora in zaupanja, predvsem medsebojnega spoštovanja". K temu spada tudi vsebinski dialog z opozicijo, se je še zavzel Van der Bellen.

Poudaril je še, da mora biti Avstrija tudi v prihodnje močna država v središču Evrope in Evropske unije. Od nove vlade pričakuje, da kot bodoča predsedujoča država v drugi polovici prihodnjega leta ne bo le jasno podprla pripadnosti Evropi, ampak da bo igrala tudi aktivno vlogo pri vzpostavljanju bodoče, skupne Evrope. Pri tem je pozdravil napoved Kurza, da bo proevropskost ena temeljnih usmeritev nove vlade.

S Kurzem sta se sicer danes v Hofburgu pogovarjala približno 45 minut in govorila o številnih temah. Dogovorila pa sta se tudi, da bosta v prihodnjih dneh v rednih stikih.

Kurz je po prejemu mandata napovedal, da bo že v kratkem začel s pogovori z ostalimi strankami za oblikovanje vladne koalicije. "Želim sestaviti vlado, ki bo imela pogum in odločenost sprejeti prave spremembe," je dejal.

Najprej se namerava sestati s predstavniki vseh petih strank, ki so se uvrstile v parlament. Potem pa se bo odločil, s kom bodo šli v koalicijska pogajanja.

Najverjetneje bo sicer prišlo do koalicije ÖVP z FPÖ. V to verjame tudi dosedanji avstrijski kancler, socialdemokrat Christian Kern, ki napoveduje, da bo do oblikovanja nove, črno-modre vladne koalicije prišlo zelo kmalu. "Nekaj bo še taktičnega preigravanja," je dejal Kern ob robu svojega zadnjega vrha EU v Bruslju.