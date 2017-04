Ladjevje ameriške mornarice odplulo proti Korejskemu polotoku

Letalonosilka Carl Vinson (Foto: AP)

Ameriška mornarica je ladjam ukazala, naj se, zaradi vse večje zaskrbljenosti o vojaškem programu Severne Koreje, premaknejo bližje Korejskemu polotoku.

Gre za letalonosilko Carl Vinson ter še nekatere druge bojne ladje. Tuji mediji navajajo, da gre za previdnostni ukrep in zagotavljanje pripravljenosti v regiji.

Nedavno je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da so ZDA same, brez podpore Kitajske, sposobne opraviti s Severno Korejo, ki vseskozi testira rakete in tudi razvija jedrsko orožje. Država skuša razviti balistično raketo, ki bi lahko dosegla tudi ZDA. Kitajska, edina prava zaveznica države, je uvedla nekaj ukrepov, a se bojijo, da bi padec režima pomenil veliko begunsko krizo, združitev Korej ter da bi praktično na prag dobili ameriško vojsko.

''Številka ena groženj v regiji ostaja Severna Koreja, zaradi njenega neodgovornega programa testiranj raket in jedrskega orožja,'' je dejal predstavnik ameriške mornarice v Pacifiku Dave Benham.

Skupina ladij je sposobna napada, prav tako pa tudi prestrezanja balističnih raket, navaja BBC. Sprva naj bi odplula proti Avstraliji, a so jo od Singapurja usmerili proti zahodnemu Tihemu oceanu, kjer so nedavno sodelovali pri vajah z južnokorejskimi kolegi. Ameriški CNN navaja, da seveda ni neobičajno, da so te ladje v teh vodah, saj ZDA redno pošiljajo vojaško ladjevje v regijo.

Sprememba poti prihaja po srečanju Trumpa s kitajskim kolegom Xi Jinpingom, ki sta govorila predvsem o Severni Koreji. Zunanji minister Rex Tillerson je dejal, da sta se predsednika strinjala, da bosta delovala skupaj, da bodo težavo rešili na miren način.