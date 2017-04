Lavrov Tillersonu: Država, ki naj bi se borila proti terorizmu, igra igro teroristov

Napetosti med ZDA in Rusijo so se po napadu v Siriji povečale. (Foto: AP)

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v telefonskem klicu ameriškega kolega Rexa Tillersona opozoril, da dejanja ZDA v Siriji koristijo zgolj skrajnežem in teroristom. "Država, ki naj bi se borila proti terorizmu, igra igro teroristov," je dejal Lavrov. To je bil prvi stik med Lavrovom in Tillersonom po petkovem napadu ZDA na sirsko oporišče.

Lavrov je ocenil, da so ZDA s tem napadom na letalsko bazo režima Bašarja al Asada zgolj prilile olje na ogenj in da na ta način "ustvarjajo regionalne in globalne grožnje", je sporočilo rusko zunanje ministrstvo.

ZDA so sicer napad na bazo Šajrat utemeljile s tem, da so iz tega oporišča poletela letala, ki naj bi potem v naselju Kan Šejkun izvedla napad s kemičnim orožjem, v katerem je bilo ubitih 86 ljudi. A Lavrov je tudi Tillersonu ponovil stališče Rusije, da te obtožbe, da je Asadov režim odgovoren za ta napad, "ni v skladu z realnostjo".

Tillerson bo sicer predvidoma v sredo dopotoval na svoj prvi uradni obisk v Moskvo. Že v petek je tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova dejala, da v Moskvi pričakujejo pojasnila glede ameriškega napada v Siriji.

Tillerson pa je na drugi strani prav tako v petek dejal, da je razočaran nad odzivom Rusije, "ki kaže nadaljevanje podpore Asadovemu režimu",