Lavrov: Trump in Putin se bosta prvič srečala julija v Hamburgu

Donald Trump se je danes sestal z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. (Foto: AP)

Ne Finska in ne Slovenija, pač pa bo Nemčija tista država, kjer se bosta prvič srečala ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin. To je po sestanku s Trumpom sporočil ruski zunanji minister Sergej Lavrov.

Trump je zagotovil, da sta imela z Lavrovom zelo dober pogovor in menil, da bodo skupaj z Rusijo zaustavili pobijanje v Siriji. "Dogajajo se pozitivne stvari," je dejal Trump. Bela hiša je sporočila, da je Trump pozval Lavrova, naj Rusija obrzda sirskega predsednika Bašarja al Asada in Iran. Glede Ukrajine pa je potrdil rusko obvezo za polno uresničitev določil sporazuma iz Minska. Sicer pa je menil, da lahko ZDA in Rusija sodelujeta drugje na Bližnjem vzhodu in po svetu.

Prvi obisk ruskega zunanjega ministra v ZDA po letu 2013, ko so bile uvedene sankcije zaradi konflikta v Ukrajini, je minil v skoraj popolni medijski zmešnjavi, saj so bizarne novice deževale druga čez drugo. Trump je v torek odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, ki mu je po prepričanju demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton pomagal do volilne zmage skupaj z Rusijo.

FBI in kongres preiskujeta morebitne povezave med Trumpovo kampanjo in Rusi, demokrati pa trdijo, da je Trump odpustil Comeyja zaradi te preiskave in ga primerjajo z Richardom Nixonom, ki ga je s položaja odnesla afera Watergate. Takoj po srečanju z Lavrovom se je Trump nenapovedano srečal z Nixonovim svetovalcem za nacionalno varnost in državnim sekretarjem Henryjem Kissingerjem.

Na pogovoru med Trumpom in Lavrovom je bil ruski veleposlanik v ZDA Sergej Kisljak, ki se je pred volitvami sestajal s predstavniki Trumpove kampanje, zaradi česar je s položaja letel Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn. Za polno mero narobe sveta pa je poskrbela Bela hiša, ki je dovolila dostop ruskim medijem, ne pa tudi ameriškim.

Lavrov je na novinarski konferenci kasneje v prostorih ruskega veleposlaništva potrdil, da se zaveda hrupa okrog tega, da menda Rusija vodi ameriško notranjo politiko, kar je označil za abnormalno, celoten škandala pa za "bakanalije".

Govorila sta tudi o Siriji

Glede samih odnosov med državama pa kot kaže ni bilo veliko napredka. Lavrov je prišel v Washington iskat podporo ruskemu načrtu za oblikovanje varnih območij v Siriji. Glede tega je dejal, da ZDA delijo rusko razumevanje "geografije" tovrstnih območij in zagotovil, da je Rusija pripravljena na sodelovanje z ZDA. Govora naj bi sicer bilo predvsem o "mehanizmih bodoče interakcije".

O sankcijah zaradi Ukrajine nista govorila, ameriška vlada pa naj bi se zavedala, da je bila zaplemba ruskega premoženja v ZDA s strani prejšnje vlade Baracka Obame zaradi domnevnega vpletanja Rusije v volitve nezakonita poteza. Ni jasno ali bo Trump to premoženje Rusiji sedaj vrnil.

Lavrov je dejal, da Trumpa zanimajo praktični odnosi, ki bodo v korist obeh držav. Srečanje je bilo konstruktivno v smislu, da sta govorila o odstranjevanju ovir za te odnose. Trump mu je zagotovil, da je zanj glavna prioriteta poraz teroristov v Siriji.

ZDA so pred dnevi obtožile Rusijo, da v Afganistanu oborožuje talibane. Lavrov je dejal, da Rusija sodeluje s talibani za uresničitev zahtev resolucij Varnostnega sveta ZN, ki so bile sprejete na prošnjo afganistanske vlade za vrnitev talibanov v politični proces. Odločno pa je zanikal, da bi Rusija talibane oboroževala.