Nemška vlada migrantom sporoča: Ni 2000 evrov dobrodošlice, zastonj hiše ali 800.000 mest za prebežnike iz Afganistana

(Foto: 24ur.com)

Ne, življenje v Nemčiji ni pravljica, sporoča nemška vlada (potencialnim) migrantom na novi spletni strani RumoursAboutGermany.info.

Odločili so se, da obračunajo z lažnimi informacijami, ki jih že več let širijo tihotapci, ki služijo s tihotapljenjem ljudi v Evropo, Nemčijo pa predstavljajo kot deželo, kjer se cedita med in mleko, kar na koncu vodi k množičnim migracijam in množičnemu nezadovoljstvu, ko migranti ugotovijo, da je resničnost precej manj rožnata od obljub nepridipravov.

Nemška vlada se je proti takšnim informacijam že borila celo z oglaševanjem v državah, od koder običajno prihajajo migranti, zdaj pa akcijo še krepijo.

Med najpogostejšimi lažmi je 2000 evrov denarja za "dobrodošlico" in hiša. Takšne dobrodošlice ni, navedbe nimajo nobene podlage v realnosti, pravijo pristojni, ki sicer izpostavljajo "sedem največjih laži tihotapcev".

Med njimi so tudi precej neverjetne trditve, kot je na primer tista, da je v Nemčiji samo za prebežnike iz Afganistana "rezerviranih" 800.000 prostih mest. Laž, pravi vlada. Primere obravnavamo individualno, nobenih kvot, vezanih na države izvora, ni.

Tihotapci še pravijo: "Če vam v Nemčiji ni všeč, vam Nemčija da vizum za Kanado". "Popolna neumnost. Med Nemčijo in Kanado ali katero koli drugo državo takšnega dogovora ni," odgovarjajo pristojni.

Kampanja #RumoursAboutGermany je nadaljevanje kampanje, ki se je začela že leta 2015. V Afganistanu, Pakistanu ter velikem delu Afrike pa jo bodo nadgradili tudi z oglasnimi plakati, radijskimi, časopisnimi in TV oglasi, blogi ter zapisi na družbenih omrežjih.

"Naš cilj je, da ljudem posredujemo dejstva," o kampanji pravi vodja strateškega komuniciranja Andreas Kindl. Tako so med drugim naslovili tudi obljubi, da v Nemčiji vso govorijo angleško, država pa vsem zagotovi službo.

Okrepiti pa želijo tudi komunikacijo o alternativah - tako o tem, kje lahko ljudje varno zavetje najdejo v domači regiji, kateri humanitarni programi obstajajo in kako lahko pomagajo posameznim skupinam migrantov.

"Pomembno je, da na spletu, kjer tihotapci širijo svoje lažne novice, zagotavljamo dejstva," še pravi Kindl. Medtem ko mnogi menijo, da se je nemška vlada tega lotila precej pozno - potem ko so tihotapci Facebook in lokalna družbena omrežja že preplavili z lažnimi obljubami in tudi tako brez težav napolnili ladje, ki so nato odplule v smeri Evrope.