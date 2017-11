'Le kaj mu je?' Trump želi omejiti prepoved uvoza slonovih trofej v ZDA

Pred dnevi je odjeknila novica, da namerava administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa omiliti prepoved uvoza slonovih glav in drugih delov njegovega telesa kot trofej v ZDA. Sloni, ki so ogrožene živali, so bili na seznamu trofej, ki jih je prepovedano uvoziti v ZDA. Kot kaže pa se bo to kmalu spremenilo. Za prepoved uvoza slonovih glav iz Zimbabveja in Zambije je leta 2014 poskrbela administracija Trumpovega predhodnika Baracka Obame.

Vse skupaj je močno razburilo organizacije za zaščito živali. Te opozarjajo, da bo to velik korak nazaj in da so v ozadju Trumpovi osebni interesi. Trumpova sinova Donald Trump mlajši in Eric Trump sta namreč strastna lovca in velikega ljubitelja safarija. Med Trumpovo predsedniško kampanjo leta 2016 so objavili njune fotografije iz leta 2011, ko sta lovila v Afriki. Na njih pozirata z živalskimi trofejami, med katerimi je tudi slonov rep. Predsednik Trump sicer sinove strasti do lova ne deli. Na očitke, da sta njegova sinova morilca ogroženih živali, je Trump pred leti dejal zgolj, da pač obožujeta lov in da sta skozi leta postala odlična lovca.

Ameriška igralka Mia Farrow, velika borka za zaščito živali, je maja 2015 objavila fotografijo Trumpovih sinov s safarija v Afriki in pod njo napisala: "Kaj je šlo narobe s Trumpovima sinovoma, da lahko ubijeta tako lepo bitje?" Nad novico, da Trump načrtuje umik prepovedi uvoza trofej, je igralka zgrožena. Zgroženi pa so tudi številni drugi ljudje, ki se sprašujejo, če se je Trumpu zmešalo, spet drugi pa opozarjajo, da pač ruši vse, kar je uspelo zgraditi njegovemu predhodniku.

Ameriška služba za ribe in divje živali je potrdila, da je to res, saj naj bi iz Zimbabveja in Zambije že dobili potrditev, da je načrtovan preklic prepovedi uvoza. Zakon prepoveduje uvoz trofej na ameriška tla, dovoljene so le izjeme, a mora lovec oziroma uvoznik dokazati, da je lov v korist ohranitvi živalske vrste.

V zadnjem desetletju je populacija slonov upadla kar za 62 odstotkov. Po ocenah okoljevarstvenikov je dnevno ubitih 100 afriških slonov, večinoma za lovske trofeje in zaradi dragocene slonovine. V Afriki naj bi tako živelo le še okoli 400.000 slonov.