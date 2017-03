Na predvolilnem soočenju v Franciji največ očitkov Le Penovi: Povzročila si ekonomski in socialni kaos

Televizijska soočenja so lahko odločilna, saj kar 40 odstotkov francoskih volivcev velja za neodločene. (Foto: AP)

Predvolilna kampanja za francoske predsedniške volitve se približuje vrhuncu; sinoči je peterica vodilnih kandidatov za predsedniške volitve prvič nastopila na televizijskem soočenju, na katerem sta bila v ospredju sredinski neodvisni kandidat Emmanuel Macron in voditeljica skrajne desnice Marine Le Pen. Skupno bo na predsedniških volitvah v Franciji nastopilo 11 kandidatov.

Le Penova: Ne nameravam biti podkanclerka Angeli Merkel

V približno triurni razpravi so se dotaknili vseh najbolj perečih tem, kot so migrantska kriza, terorizem, nošenje burkinija in nasploh odnosa do islama, položaja Francije v Evropski uniji in spremembe delovnega časa.

Le Penova je večkrat poudarila, da se bo zavzemala za zaustavitev migrantskih tokov in prevzema nadzora na lastnih mejah. "Ne nameravam biti podkanclerka Angeli Merkel," je bila ostra 48-letna desničarka in s tem vrgla rokavico Macronu, ki je pred nekaj dnevi v Berlinu hvalil politiko nemške voditeljice. Macron pa je odvrnil, da njegova kandidatura prinaša spremembe in nove obraze. "Moja kandidatura prinaša upanje," meni 39-letni neodvisni kandidat.

Predsednica skrajno desne Nacionalne fronte se je morala med soočenjem najpogosteje braniti, saj so vsi ostali udeleženci – sredinski Macron, konservativni Fillon, socialist Benoit Hamon in skrajno levi Jean-Luc Melenchon – spravljali nad točke njenega programa. Nekdanji favorit za zmago Fillon je menil, da bi njen predlog opustitve evra povzročil "ekonomski in socialni kaos" v državi. "Evra in zaščite, ki jo nudi Evropska centralna banka, ne zapustiš za avanturo," je dejal Fillon.

Le Penova mu je odgovorila z obtožbami, da poskuša med volivce zasejati strah. "To se imenuje Projekt strah, gospod Fillon. Uporabljali so ga tudi pred brexitom," je menila Le Penova, ki se prav tako zavzema za referendum o članstvu v EU. Nekdanji gospodarski minister Macron, najbolj EU naklonjen kandidat, pa je medtem izpostavil, da so "vsi tisti, ki so govorili, kako čudovit bo brexit, stekli stran in se skrili".

Javnomnenjske raziskave napovedujejo zmago Macronu, a šele v drugem krogu

Glede na anketo, objavljeno po soočenju, je gledalce najbolj prepričal Macron. Kot medtem izpostavlja Le Figaro, si je največ omemb na Twitterju med soočenjem nabral evropski poslanec, kritičen do EU, Melenchon.

Fillon, ki po izbruhu afere z domnevno fiktivno zaposlitvijo soproge v anketah zdrsnil na tretje mesto, je medtem po oceni opazovalcev med soočenjem ostal nekoliko distanciran. Po mnenju novinarja Le Monda Alexandra Lemarieja zato, da bi prikazal "predsedniško držo". Osredotočil se je na gospodarske teme, na koncu pa volivce pozval, naj upoštevajo njegovo izkušenost in dejstvo, da je edini kandidat, ki lahko svoj program podpre s parlamentarno večino.

Sodeč po javnomnenjskih raziskavah še okoli 40 odstotkov francoskih volilcev velja za neodločene, zato so prav televizijska soočenja lahko odločilna. Teiste raziskave sicer napovedujejo, da naj bi v prvem krogu volitev 23. aprila volivci največ glasov zaupali prav Macronu in Le Penovi. Slednjo naj bi Macron premagal v drugem krogu 7. maja. Dolgo časa je za favorita veljal 63-letni Francois Fillon, a mu javnomnenjske raziskave sedaj napovedujejo, da se bo v prvem krogu volitev uvrstil na tretje mesto.

Kot je ob koncu tedna za francoski časnik Le Monde ocenil univerzitetni profesor političnih ved Pascal Perrineu, je težko napovedati, kdo bo zmagal na volitvah, saj so doslej afere, tako resnične kot lažne, preprečevale dejansko razpravo.

Po napovedih naj bi bila volilna udeležba francoskih volivcev v aprilskem krogu volitev rekordno nizka, okoli 65 odstotkov.