Evropski poslanci Le Penovi, ki bo kandidirala za francosko predsednico, odvzeli imuniteto

Evropski parlament je danes odvzel poslansko imuniteto francoski vodji skrajno desne stranke Nacionalna fronta Marine Le Pen, vendar le v primeru obtožbe zaradi tvitanja nasilnih podob džihadistične skupine Islamska država (IS). Francosko tožilstvo je s preiskavo v zvezi s tem začelo leta 2015.

Francoska preiskava obravnava širjenje nasilnih podob. Med drugim je Le Penova na svojem Twitterju objavila sliko obglavljenega ameriškega novinarja Jamesa Foleya. "Mislim, da je rezultat jasen, velika večina je za odpravo imunitete," je odločitev o odvzemu imunitete komentiral podpredsednik Evropskega parlamenta Dimitris Papadimulis. Evropski poslanci so pri svoji odločitvi sledili priporočilu komisije za pravosodne zadeve, kjer so poudarili, da imuniteta evropskemu poslancu "ne omogoča klevetanja, obrekovanja, spodbujanja k sovraštvu ali izgovarjanja trditev, ki žalijo čast nekega človeka".

Le Penova meni, da bi ji z odvzemom imunitete radi le nagajali pri kandidaturi za prihajajoče predsedniške volitve v Franciji. (Foto: AP)

Odločitev evropskega parlamenta pa se nanaša le na preiskavo okoli spornih tvitov, ne pa tudi na preiskave o okoli 340.000 evrov sredstev iz Evropskega parlamenta, ki jih je Le Penova nezakonito namenila za plače sodelavcev svoje Nacionalne fronte.

Le Penova je v torek dejala, da je odprava imunitete del sistema, ki ji želi preprečiti kandidaturo "predstavnice francoskih ljudi" na predsedniških volitvah. Do sedaj je sicer zavrnila vsako povabilo francoske policije na zaslišanje zaradi tvitov, kot izgovor pa navedla svoj status evropske poslanke. Za objavljanje posnetkov nasilja ji v skladu s francosko zakonodajo sicer grozi tri leta zapora in globa v višini 75 tisoč evrov.

V njenem programu za predsednico, ki obsega 144 točk, pa so izstop Francije iz območja evra in referendum o članstvu v EU, znižanje upokojitvene starosti ter ostro stališče do migrantov.