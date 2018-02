FOTO in VIDEO: Letalo je eksplodiralo, šele ko je trčilo ob tla

Ruski preiskovalci so ugotovili, da je letalo eskplodiralo šele, ko je trčilo ob tla. "Ugotovili smo, da je bilo letalo nepoškodovano, ko je strmoglavljalo in ni bilo v plamenih. Eksplozija se je zgodila, ko je letalo trčilo ob zemljo," je dejala predstavnica preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko.

Da letalo ob pristanku na tleh eksplodira, je vidno tudi s posnetka, ki ga je posnela nadzorna kamera v bližini kraja nesreče.

Preiskave potekajo tudi na sedežu družbe Saratov Airlines, zasegli so dokumentacijo, tudi tisto o vzdrževanju in tehničnih pregledih letala ter zdravstveno dokumentacijo posadke. "Preiskovalci so vzeli vzorce goriva, posnetke pogovorov med kontrolo letenja in pilotom, podatke o sledenju letala na tleh in v zraku, pa tudi radarske podatke o letu," je dejala Petrenkova.

Letalska družba Saratov Airlines bo prenehala leteti z letali tipa antonov An-148 dokler ne bo zaključena preiskava, poroča spletna stran Airlive.net.

Vlada: Prioriteta je pomoč svojcem

Ruski predsednik Vladimir Putin je izrekel sožalje družinam žrtev letalske nesreče, je sporočil predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Ruski minister za izredne zadeve Vladimir Pučkov je dejal, da je ta hip prioriteta nuditi vso potrebno pomoč družinam žrtev.

V iskalno akcijo na terenu je vključenih več kot 700 ljudi. Preiskovalci so na terenu in zbirajo dokaze in sledi, ki bi pomagali razjasniti, zakaj je letalo strmoglavilo. Glavni del preiskave pa naj bi opravili v enem tednu. Iskalno akcijo otežujeta sneg in zahteven teren, razbitine pa so razmetane na velikem območju, je pojasnil Pučkov. Zaradi slabih vremenskih razmer so morali prvi reševalci, ki so prišli na kraj, do tja pešačiti, saj ceste niso bile prevozne.

Prav tako še vedno iščejo tudi trupla žrtev. Nihče od 71 ljudi, ki so bili na letalu, nesreče ni preživel. "Reševanje smo ustavili. Uradno lahko potrdimo, da je vseh 71 ljudi na letalu umrlo. Sorodnikom in bližnjim izrekamo globoko sočutje," je dejal Pučkov.

Oblasti so sporočile, da preiskujejo, ali so za nesrečo krive slabe vremenske razmere, človeška napaka ali tehnične težave. Ne omenjajo možnosti terorizma. Letalo je upravljal izkušen pilot, ki je imel za seboj že več kot 5000 ur letenja, poroča BBC.

Letalo ni oddalo klica v sili, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Tožilstvo pa je sprožilo preiskavo proti letalski družbi.

Podatkov o tem, da bi posadka javila tehnične težave, ni, je dejala tiskovna predstavnica preiskovalnega odbora Svetlana Petrenko. Prav tako pilota nista poklicala na pomoč, je dejala.

Zagotovo pa bodo uganko pomagale razvozlati črne skrinjice, eno so našli že včeraj.

Je pilot prosil za zasilni pristanek?

Čeprav oblasti trdijo drugače, pa ruski spletni portal Gazeta.ru, ki se sklicuje na vire blizu preiskave, piše, da naj bi pilot kontroli letenja javil okvaro in zahteval zasilni pristanek. Njegove zadnje besede naj bi bile: "Prosim za odobritev zasilnega pristanka."

Potniki večinoma domačini iz Orska

Rusko ministrstvo za izredne razmere je objavilo seznam potnikov in posadke. Med njimi so tudi otrok in dva najstnika. Večina potnikov je bila iz regije Orenburg, kjer se nahaja tudi kraj Orsk, dva potnika sta bila iz Moskve, eden pa iz Sankt Peterburga, je dejal župan Orska Andrej Odincov.

Na letališču v Orsku se že vse od novice o nesreči zbirajo svojci žrtev, ki skušajo izvedeti več informacij.

Strmoglavilo kmalu po vzletu

Letalo, ki je bilo na poti proti Orsku, je kmalu po vzletu z moskovskega letališča Domodedovo izgubilo stik s kontrolnim stolpom, nato pa izginilo še z radarjev in strmoglavilo. Dele letala so našli v bližini vasi Stepanovskoje v okrožju Ramensky, jugovzhodno od Moskve.

Na letalu je bilo 65 potnikov in šest članov posadke. Trupla bodo morali identificirati s pomočjo testov DNK, saj so neprepoznavna. Letalo, ki je z radarjev izginilo štiri minute po vzletu, je namreč zagorelo že med padanjem. Letalo je vzletelo v nedeljo ob 14.27. uri po lokalnem času, stik z kontrolo letenja je izgubilo štiri minute pozneje. Spletna stran za spremljanje letalskega prometa Flightradar24 je sporočila, da se je letalo spuščalo s hitrostjo 1000 metrov na minuto.