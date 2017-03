Leto po napadih: stevardesa, ki je postala simbol terorja, spet v Bruslju

Danes 41-letna stevardesa Nidhi Chaphekar je ženska na fotografiji, ki je po napadih v Bruslju obšla svet. S krvavim obrazom, prahom v laseh in v raztrganih oblačilih je nejeverno zrla v kamero gruzijske novinarke Ketevan Kardave. Nekaj trenutkov prej jo je bombna eksplozija odnesla več metrov dalje, v njeno telo pa so se zarili ostri delci.





Njena ura se je nekaj trenutkov po drugi eksploziji ustavila. (Foto: AP)

22. marca 2016 se je Nidhi Chaphekar pripravljala na polet v Newark, dan prej je priletela iz Mumbaja. "Videla sem, kako se je razstrelil prvi samomorilski napadalec, a nisem uspela ugotoviti, kaj se dogaja," je povedala v pogovoru za CNN. Želela je pomagati, a jo je sodelavka zadržala. Nekaj trenutkov kasneje je odjeknila nova eksplozija. "V trenutkih med napadoma, v teh nekaj sekundah, so ljudje začeli bežati v vse smeri. Tisti, ki niso našli izhoda, so tekli proti nam, jokali, vpili," je obujala spomine. Druga eksplozija jo je vrgla več metrov naprej. "Pristala sem na nogah, nato sem padla. Takrat sem dobila ureznino na glavi," je povedala.



Poskušala se je premakniti, ni šlo. Zaradi dima ni videla ničesar. "Govorila sem si: Nidhi, premakni se. A nisem mogla, moje noge so bile preveč šibke," je opisovala trenutke groze, ki jih kar ni hotelo biti konec. Na srečo je uspela ustaviti vojaka, ki je tekel mimo, in ta ji je pomagal na stol.



Z letališča so jo odpeljali v bolnišnico in šele takrat je lahko svojo družino – moža, 15-letnega sina in 11-letno hčer – obvestila, da je preživela. To je bilo devet ur po napadih. Fotografija, ki je v urah pred tem obkrožila svet, jih je dosegla prej. "V teh devetih urah je slika dajala upanje mojima otrokoma. Na njej ni videti, kako zelo sem poškodovana. Kaže, da sem še vedno tu. Še vedno živa. Sedi. Vse je v redu z njo. Obvezali jo bodo in bo spet z nami," je pripovedovala.





Nidhi Chaphekar, ki jo čaka še nekaj operacij, pravi, da bi rada spet opravljala delo stevardese. (Foto: AP)

V resnici so bile poškodbe mnogo hujše, kot je bilo videti na posnetku. Bila je opečena, krvavela je, imela je nalomljeno kost v nogi, v njeno telo se je zarilo več kovinskih drobcev, eden jo je zadel v oko. Kar 23 dni so jo zadrževali v umetni komi, njen mož je bil ves ta čas ob njej. Ko se je sredi aprila končno prebudila, najprej ni vedela niti, kaj se je zgodilo, niti, kdo je. Miniti je moralo še nekaj dni, da se ji je spomin dokončno povrnil. V naslednjih mesecih je imela več operacij tako v Belgiji kot doma v Indiji. Nekaj jih še čaka. Kljub temu upa, da bo že kmalu spet lahko letela.



S Ketevan Kardavo je navezala stike, hvaležna ji je za fotografijo. Danes sta prijateljici. Pred dnevi, ko se je Nidhi Chaphekar prvič vrnila v Bruselj, jo je tam pričakala tudi novinarka.



Vrnila se je, da bi se poklonila tistim, ki so imeli manj sreče kot ona. V napadih je umrlo 32 ljudi, več kot 300 je bilo poškodovanih. Številni so bili danes med udeleženci spominske slovesnosti na letališču Zaventem. Tudi ona. V ponedeljek pa sta jo sprejela belgijski kralj Philippe in kraljica Mathilde. "Zdaj na ve skupaj gledam kot na priložnost, da dam ljudem upanje. V življenju so vzponi in padci. Je kot vrtiljak, zdaj si na vrhu, zdaj si na dnu. Enkrat gre hitro, drugič počasi," pravi. "Ljudem bi rada povedala, da sami ne moremo preživeti. Ob sebi potrebujemo drugo osebo. Naše preživetje je odvisno od preživetja drugih. Sejati moramo semena ljubezni in sočutja. Zalivati jih moramo z zvestobo in odnosi. In obirati prelepe sadeže miru in napredka," je zaključila pogovor.