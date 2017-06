Leva, rešena iz cirkusa, ubili divji lovci 

Dva izmed levov, ki so jih lani rešili iz cirkusov, sta dočakala žalostno smrt v novi domovini. (Foto: AP)

Dva leva, ki sta bila med rešenimi iz južnoameriških cirkusov, so v Južni Afriki našli mrtva. Ker sta imela odsekane glavi in tace, oblasti menijo, da je šlo za poboje v namene tradicionalnih čarovniških obredov.

Ne gre za divji lov, je dejala Minunette Heuser, ki vodi rezervat, in dodala, da bodo naredili vse, da bi odkrili krivce. Policija in forenziki iščejo sledi, oboroženi čuvaji pa zdaj dan in noč patruljirajo po naravnem parku.

Leva Jose in Liso sta bila dva izmed 33 velikih mačk, ki so jih maja lani pripeljali v naravni rezervat Emoya na severu Južne Afrike. Lani so iz cirkusov v Peruju in Kolumbiji poleg levov rešili še medvede, opice in ptice.

Leve in druge živali so zadrževali v majhnih, umazanih kletkah v tovornjakih. Številni levi so bili brez zob in s populjenimi kremplji, da bi tako lastniki zmanjšali možnosti, da bi levi poškodovali ljudi.

Levi so bili v tako zelo slabem stanju, da niso sposobni sami loviti in tako jih morajo v Emoyji hraniti. ''Ti levi so doživeli pekel na zemlji,'' je lani komentiral vodja organizacije za zaščito živali ADI Jan Creamer.

Žal so divji lovci še vedno odgovorni za večino smrti levov v Južni Afriki, saj so njihovi deli ''sestavine'' nekaterih čarovniških zvarkov. Številne zastrupijo, nato zmrcvarijo njihova trupla.